I Toyota má svůj Raptor, Hilux Mako se chce postavil Rangeru

Poptávka po výkonných a odolných pick-upech v posledních letech výrazně stoupá, na což nedávno zareagovala i značka RAM se svým divokým modelem 1500 RTX. Takzvaný T-Rex začal být okamžitě označován za hlavního konkurenta Fordu F-150 Raptor, jenže co menší Ranger Raptor?

S vlastní odpovědí na menšího Raptora přišlo zastoupení Toyoty na Novém Zélandu, které nedávno představilo speciální Toyotu Hilux Mako. Ostrý pick-up nese jméno po jednom z nejrychlejších a nejdravějších žraloků (též známý jako žralok mako krátkoploutvý, žralok makrelový nebo žralok ostronosý) a rozhodně mu nechce udělat ostudu.

Základem vozu je model Hilux SR5 s čtyřdveřovou kabinou, který ovšem dostal řadu vylepšení a doplňků. Některé z nich přitom pochází z nabídky katalogu oficiálního příslušenství, jiné prošly schvalovacím procesem automobilky Toyota pro použití na konkrétním modelu.

Zřejmě tím nejdůležitějším prvkem vylepšení je zvýšený podvozek Old Man Emu z nabídky ARB, který přidává 40 mm vpředu a 50 mm vzadu. Podvozek je navíc vybaven tlumiči BP-50 s možností nastavení komprese a zpětného zdvihu. Stejnou techniku přitom využívají například terénní speciály na závodech typu Baja.

V podbězích jsou 18 palcová litá kola Rhino, která obouvají terénní pneumatiky Maxxis Razr s rozměrem 265/60. Došlo ale i na vylepšení brzd, které dodala společnost Fortuner. Funkčnost i odolnost brzdového systému navíc zvyšují pancéřové brzdové hadice.

Drsný vzhled Hiluxu Mako dotváří upravený exteriér, který dostal výraznější přední nárazník, LED světelnou rampu, ochranné plechy, výraznější plastové lemy podběhů, masivní nášlapy s označením Mako nebo speciální soft-top nebo hard-top pro uzavření korby. Uvnitř vůz potěší koženým čalouněním, sportovně tvarovanými sedadly a sportovním volantem.

Pod kapotou se ovšem žádné zásadní změny neodehrály. Hilux Mako je tak stejně jak oběžný Hilux poháněn 2.8 litrovým vznětovým turbo-dieselem 1GD o nejvyšším výkonu 150 kW s nejvyšším točivým momentem 500 N.m. Pohled pod kapotu je přesto něčím speciální. Zástupci Toyoty Nový Zéland totiž do motorového prostoru umístili humornou plaketku „Handcrafted by the good buggers at Toyota“ – tedy v překladu zhruba: „Ručně vyrobeno dobrými mizery v Toyotě.“

I přes upravený podvozek a stylová vylepšení ale Hilux zůstává plnohodnotným pracantem. Na korbě s přehledem uveze až 940 kilogramů, zatímco na kouli utáhne až 3500 kilogramů těžký náklad.

Novozélandské zastoupení Toyoty očekává, že ročně prodá zhruba 250 kusů modelu Hilux Mako. Každý přitom bude vznikat v Toyota Thames Vehicle Operations. A cena? Ta by se měla pohybovat okolo 79.990 novozélandských dolarů (cca 1.218.000 Kč). S exportem na další trhy se tak rozhodně nepočítá.