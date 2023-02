I v Německu se staví proti Euro 7 kriticky, nelíbí se ani vládě

Stávající návrh nové evropské emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 by mohl znamenat konec dostupných menších modelů aut. Obává se toho vlivný německý autoklub ADAC, podle kterého by norma menší auta neúměrně prodražila.

Výhrady mají i zástupci automobilového průmyslu, který má v Německu tradičně silnou pozici. Ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová se za toto odvětví postavila a v rozhovoru s deníkem Stuttgarter Zeitung řekla, že spolková vláda nahlíží kriticky mimo jiné i na extrémně krátké zaváděcí lhůty současného návrhu normy.

"Regulace musí mobilitu podpořit, ne jí zabránit," uvedl v rozhovoru s agenturou DPA spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Stávající podoba návrhu podle něj povede k tomu, že prodražení výroby aut učiní z osobní automobilové dopravy luxus, což bude mít dopady i na klimatickou transformaci automobilového sektoru.

Představitelé automobilového průmyslu hovoří o tom, že návrh normy má podobu zadních vrátek pro zákaz spalovacích motorů a že návrh Euro 7 ohrozí pracovní místa. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) varovalo, že v sázce může být v evropském automobilovém průmyslu na 300.000 pracovních míst. Podle tohoto sdružení by norma mohla zdražit auta v průměru o 2000 eur (47.000 Kč) a podkopat poptávku.

Zpravodajská relace Tagesschau uvedla, že německé ministerstvo dopravy odhaduje zvýšení nákladů na auta střední a vyšší třídy až o 400 eur (9500 Kč). V případě dieselových motorů lehkých užitkových vozů by zvýšení činilo až 900 eur (21.000 Kč), u těžších užitkových aut by pak bylo nutné počítat se zdražením o 2500 až 4000 eur za vůz (až 95.000 Kč).

Německé sdružení automobilového průmyslu (VDA) se obává, že nová podoba normy by způsobila výpadky ve výrobě a zásobování. V tak krátké době by totiž podle VDA nebylo možné vyvinout a schválit dostatečný počet vozidel, která by splňovala požadavky normy.

Značné výhrady má podle mnichovského deníku Merkur také německý automobilový koncern Volkswagen, podle kterého by norma v nynější podobě měla negativní dopad na zaměstnanost v evropském automobilovém průmyslu. Volkswagen se rovněž pozastavuje nad specifickými kritérii emisních testů.

"Kvalitě ovzduší nijak nepomůže, když jako měřítko všeho vezmeme emise nového spalovacího motoru při plném plynu, s připojeným přívěsem pro transport koní a se zařazenou jedničkou v horském průsmyku v Alpách," citoval Merkur postoj Volkswagenu.

Kritické jsou také německé regiony Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Dolní Sasko, které jsou díky silnému automobilovému průmyslu označovány jako autozemě. Premiéři těchto spolkových zemí vyzvali německého kancléře Olafa Scholze, aby spolková vláda na současné plány Euro 7 nepřistoupila. Podle trojice premiérů musí být nová norma proveditelná technicky i ekonomicky a rovněž musí brát v úvahu vývojové cykly výrobců aut.

Pokud pravidla schválí členské země Evropské unie a Evropský parlament, měla by norma pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později. Cílem normy je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a vedle výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozidla mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Nově se také stanoví emisní limity pro dříve neregulované znečišťující látky, jako jsou emise oxidu dusného z těžkých nákladních vozidel. Norma má také regulovat životnost baterií s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů v elektromobily.

Výhrady proti návrhu emisní normy Euro 7 má i česká vláda a Senát. Ten se usnesl, že pokud se nynější podoba návrhu nezmění, může to v České republice zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady.