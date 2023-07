Toto je bez nadsázky zmenšený sen každého sběratele automobilových modelů a fanouška filmového hrdiny Jamese Bonda. Společnost The Amalgam Collection představila striktně limitovanou miniaturu legendárního vozu Aston Martin DB5 Vantage, která zájemce vyjde na neuvěřitelných 21.995 dolarů, což je přibližně 480 tisíc korun. Přirozeně tedy vyvstává otázka, co je na modelu ikonického sporťáku ze 70. let tak výjimečného.

Inu, pro začátek stačí to, že na fotografii je miniatura od reálného vozu v podstatě nerozlišitelná, což jistým způsobem dokazuje kvalitu repliky. Výrobce těžil z dlouholetých vztahů s automobilkou Aston Martin, což mu umožnilo sestrojit tento model s ohromující přesností. Společnost měla k dispozici archivní snímky vozu, výkresy, kódy barev a specifikace jednotlivých materiálů, takže vše sedí do posledního detailu.

Celkem bylo vytvořeno 199 exemplářů, přičemž každý z nich zabral přes 500 hodin práce. Modely jsou sestavovány ručně z tisíců miniaturních dílů vyrobených z uhlíkových vláken, pryže a kovu. Replika má dokonce otevírací dveře, kapotu a zavazadlový prostor.

Aston Martin vyráběl model DB5 v letech 1963 až 1965 a do povědomí širší veřejnosti se dostal především díky „bondovce“ s názvem Goldfinger z roku 1964. Pro automobilku se stal tento model natolik ikonickým, že jej v roce 2020 uvedl opět na trh s označením Goldfinger Continuation v limitované sérii 25 kusů s cenovkou 3,5 milionu dolarů. Tato verze měla ovšem několik vychytávek v čele s prořezávačem pneumatik, kulometem, registračními značkami s otočným mechanismem a další špionážní technikou. Vše pochopitelně nefunkční, ale pro příznivce akčních filmů, nepostradatelná výbava.

Autor: Matyáš Kunst