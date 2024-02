Ineos představuje třetí model. Jmenuje se Fusilier a jezdí na elektřinu

Výrobce offroadu Grenadier přichází s novým, menším modelem Fusilier. Nabídne elektrický pohon ve dvou provedeních a na trhu by měl být zkraje roku 2027.

Britská firma Ineos Automotive, která před pár lety uvedla na trh offroad Grenadier a z něj odvozený pick-up Quartermaster, rozšiřuje svou nabídku o další model. Jmenuje se Fusilier, což je označení, které v historii dostávali různí vojáci, zejména ti s mušketami v dávných stoletích.

Na první pohled by si ho člověk spletl s větším grenadierem; rozdíly jsou kromě rozměrů také ve tvaru bočních dveří. Bohužel, Ineos nezveřejnil obrázky interiéru vozu, k dispozici jsou prozatím jen ilustrace a animace exteriéru novinky.

Podle automobilky má vůz „lákat ty, kteří hledají moderní klasiku s důstojnými schopnostmi v terénu“. A třebaže vypadá jako krabicoidní offroad, modernizace exteriéru pro elektrické pohonné ústrojí – to znamená „snížení aerodynamického odporu bez negativního dopadu na funkční design“ – spočívala zejména ve vyhlazení linek a hran. Fusilier dostal i aktivní klapky v přední masce, které uzavřou přístup chladicího vzduchu ve chvíli, kdy ho nebude potřeba. To sníží odpor vzduchu.

Co ho pohání? V nabídce budou dvě varianty – ryze elektrické pohonné ústrojí a elektromobil s malým spalovacím motorem, tzv. prodlužovačem dojezdu. Ten nebude nikdy pohánět přímo kola, nýbrž „jen“ vyrábět elektřinu. V této verzi má mít baterie o něco menší kapacitu; jakou, zatím není známo, ale výrobcem má být jihokorejský Samsung. Stejně tak zatím není jasné, kdo dodá onen malý spalovací motor; šestiválce pro grenadier pochází od BMW.

„Jako automobilka v Evropě musíte mít ‚zelené‘ auto v nabídce, ať se vám to líbí, nebo ne,“ řekl při přímém přenosu představení Sir Jim Ratcliffe, zakladatel a ředitel skupiny Ineos. „Náš původní instinkt byl jít stejnou cestou jako ostatní automobilky, tedy cestou elektropohonu, ale před pár měsíci jsme se zamysleli“ nad nevýhodami elektromobilu, pokračoval Ratcliffe. Dodal, že elektromobil dělá některé věci skvěle, jako je jízda ve městě a na krátké vzdálenosti, ale „nejde ho jen tak dotankovat“.

„Obě verze budou vždy jezdit na elektřinu, jen v jedné máte pouze baterii a v druhé je navíc malý motor. Osobně bych si tu první nikdy nekoupil,“ jasně vyjádřil svůj názor na ryzí elektromobily.

Nesouhlasí ani s vynuceným přechodem na elektrický pohon. „Ty nejefektivnější spalovací motory jsou tady v Evropě a my se jich nesmíme zbavit, nesmíme nutit automobilky, aby to zahodily a přešly na elektřinu,“ protože spalovací motory tady z globálního hlediska budou ještě mnoho desítek let, uzavřel Ratcliffe.

Výroba fusilieru původně měla začít 2026, ale protože se Ineos rozhodl do nabídky přidat verzi s prodlužovačem dojezdu, nejspíš započne zkraje roku 2027. Do té doby jistě uvidíme interiér vozu a také se dozvíme více o jeho technice.