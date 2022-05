Italové nabízí pohled do zákulisí výroby stylového retro-elektromobilu Microlino 2.0

Malý městský elektromobil Microlino 2.0, který je duchovním nástupcem Isetty, se podle automobilky bude vyrábět v moderní produkční hale o rozloze 3000 m2. Půjde přitom o část haly společnosti CECOMP, se kterou společnost Micro-Mobility vytvořila společný podnik. Na poměry běžných automobilek se jedná o skromné prostory, výroba však bude evidentně moderní.

Celá střecha haly je totiž pokryta solárními panely, na výrobě vozu bude pracovat cca 100 zaměstnanců a po najetí na plný výkon by měl každých 20 minut opouštět linku nový mini-elektromobil Microlino 2.0. Společnost přitom počítá, že až 80 % vozů půjde na evropský trh. Velké procento by navíc mělo zůstat v Itálii.

V současnosti na výrobní lince dobíhá výroba prvních před-produkčních vozidel, které zřejmě ještě čeká další testování ve vybraných evropských městech. Podobný elektromobil už se přitom v některých městech objevil, nešlo však o Microlino 2.0, ale první verzi modelu vyvíjeného se společností Artega.

Ten byl vyvíjen v dobách, kdy byla společnost Micro-Mobility ve vlastnictví společnosti Artega. Po právních sporech, které celý projekt stylového retro-elektromobil málem odsoudily k zániku, se však společnost Micro-Mobility spojila se společností CECOMP a společně došlo k vývoji ještě lepšího a modernějšího produktu, který byl prezentován v loňském roce. Se společností Artega to však v současnosti nevypadá zrovna dobře.

Původně se přitom očekávalo, že Artega dodá na trh svůj model Karo, vycházejícího z původního společného vývoje, s citelným předstihem. Nyní je však pravděpodobnější, že se na trh a k zákazníkům dostane jako první právě Microlino 2.0, které by mohlo svým designem oslovit poměrně dost zákazníků. Ostatně špatné nejsou ani parametry malého elektromobilu.

Microlino 2.0 by mělo být k dispozici s elektromotorem na zadní nápravě, který standardně nabízí výkon 12,5 kW, krátkodobě však až 19 kW. Díky hmotnosti do půl tuny to stačí k akceleraci na městských 50 km/h za 5 sekund, maximální rychlost pak bude až 90 km/h. K dispozici mají být baterie s kapacitou 6, 10,5 nebo 14 kWh, které zajistí dojezd 95, 175 nebo až 230 km na jedno nabití.

Poměrně zajímavá by pak měla být i cena, která by měla startovat od 317.000 Kč. Pokud tedy výrobce dodrží slibované parametry, může se Microlino 2.0 konečně stát skutečně zajímavým, praktickým stylovým a cenově rozumným elektromobilem do města a blízkého okolí.