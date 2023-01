Italská rarita: Ferrari 458 Speciale s manuálem je limitovaný kus na přání

Ferrari 458 Speciale disponuje atmosférickým vidlicovým osmiválcem uloženým uprostřed. I bez kontraproduktivního turbodmychadla generuje 4,5litrový motor 445 kW (605 koní) při 9.000 ot./min a 540 Nm po dosažení 6.000 ot./min. Klasický vysokootáčkový agregát zbavený zpožďujícího se přeplňování zaručuje bleskovou odezvu plynového pedálu, pohon zadních kol se samosvorným diferenciálem je jen třešnička na dort milovníka starých pořádků.

Video se připravuje ...

Konzervativní kombinaci točivého osmiválce s pohonem zadní nápravy chybí k úplné dokonalosti už jen manuální řazení. Ferrari poslední dekádu montuje výhradně automaty a 458 Speciale taktéž doplatilo na moderní ústupky řazením pomocí sedmistupňové dvouspojky, což vyprovokovalo tým značky Modificata. Členové italské dílny, dávají přednost analogovému před digitálním, jak sami uvádí pod videorecenzí výsledného díla.

Servis Modificata provedl nejlepší možnou výměnu automatu za šestistupňový manuál v klasickém uspořádání. Kulisa do písmene H je navíc obložena tradičním leštěným panelem přesně vymezující chod řadící páky s koulí na vrcholu. Odvážná transformace vyšperkovala 458 Speciale do plnohodnotně ovladatelné hračky staromilsky zaměřených řidičů.

Auto nyní zvládá libovolné podřazování do omezovače, poslouchá rozkazy pravé ruky a umožňuje prožívat nové situace posledních 10 let škrcené elektronikou. Za puristickou nirvánou jsou hodiny tvrdé dřiny, kromě výměny převodovky bylo potřeba kvalitně zabudovat tříkusovou pedálovou soustavu do těsného prostoru dříve pro pedály dva.

Přidání spojky doprovázelo přeprogramování elektroniky, aby systémy 458 spolupracovaly bez signalizací chyb. Zapojení se podařilo, protože ani bláznivou jízdu v tempu nedoprovází varovná hlášení, naopak se na sériové palubní desce dále zobrazují všechny jízdní informace včetně aktuálně zařazené rychlosti. Po citelném zásahu fungují také všechny asistenční systémy, chlubí se Modificata.

Auto se po užitečné operaci skutečně tváří bezproblémově, tvůrci demonstrovali fantastický výsledek v uzavřeném areálu plném zatáček. Pravá akce začne po zahřívacím kole, postupné zvyšování rychlosti vede až k protáčení kol a smykům za doprovodu symfonie vytočeného osmiválce. Řidič před kamerou si jízdu užívá častým řazením, zážitek je pro diváky umocněn vloženým pohledem na nové pedály. Speciale s manuálem ožilo, ačkoliv udržení na silnici vyžaduje rychlé ruce a cit pro rovnováhu velmi lehkého Ferrari (necelých 1,5 tuny).