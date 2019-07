Jaguar Land Rover chce měnit plastový odpad na prémiové materiály

To ostatně potvrzuje i nedávno ohlášený výzkumný projekt ChemCycling, na kterém Jaguar Land Rover spolupracuje s německou agrochemickou společností BASF. Jejich společným cílem je pak přeměnit domácí plastový odpad, jinak určený na skládky či do spaloven, na kvalitní prémiový materiál, který by mohl být využit v budoucích vozech značky Jaguar Land Rover.

Cílem tohoto projektu je přeměnit domácí plastový odpad na pyrolýzní olej, čehož má být dosaženo pomocí termochemického procesu. Tento olej by pak měl být vehnán do produkčního řetězce společnosti BASF, kde by nahradil fosilní zdroje. Výsledkem by pak měl být nový materiál, který by měl napodobit vysokou kvalitu a vlastnosti zcela nových plastů.

Tento materiál navíc může být i temperován a barven, což z něj dělá ideálního kandidáta na novou generaci palubních desek a interiérů. V současnosti však JLR ve spolupráci s BASF provádějí teprve pilotní fázi testování, kdy se ověřují vlastnosti materiálu v extrémních situacích. Automobilka proto umístila díl vyrobený z nového materiálu do předního nárazníku elektrického Jaguar I-Pace a nyní bude zjišťovat, zda splňuje stejná bezpečnostní kritéria, jaká splňoval původní díl.

„Plasty jsou pro výrobu automobilů zásadní a už prokázaly své benefity, současně však plastový odpad zůstává velkou celosvětovou výzvou. Vyřešení tohoto problému vyžaduje inovativní a propojené uvažování mezi regulátory, výrobci a dodavateli,“ dodal Chris Brown, starší manažer JLR pro udržitelnost.

„V Jaguar Land Rover aktivně zvyšujeme podíl recyklovaného materiálu v našich produktech, ve výrobním procesu se zbavujeme plastů na jedno použití a redukujeme odpad napříč životností produktů. Spolupráce s BASF je jen jednou z cest, jakými pokračujeme v našem úsilí o fungování v kruhovém hospodářství,“ dodal Brown.

Není to přitom poprvé, co se Jaguar Land Rover snaží nabídnout svým zákazníkům nevšední ekologické inovace. Vidět jsme to mohli již u modelu Range Rover Velar, který byl představen s prémiovým látkovým čalouněním. To bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Kvadrat a tvořila ho směs odolné vlny a uměle vyrobeného semiše. Na každé auto přitom padlo okolo 53 recyklovaných plastových lahví.