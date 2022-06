Jaguar prý pracuje na třech nových SUV. Elektrických

Britská automobilka Jaguar by měla v blízké budoucnosti na trh uvést tři nová SUV. Všechna budou jezdit na elektřinu.

Tvrdí to alespoň britský Autocar, podle něhož si první obrázek o podobě všech novinek budeme moci udělat ve druhé polovině roku 2024.

Právě tehdy má Jaguar světu představit koncept, odhalující nový designový směr, který vzniká pod dohledem designéra Gerryho McGoverna. Tradiční anglická značka chce být mimochodem od roku 2025 čistě elektrická. Uvedení na trh se tedy dá očekávat nejpozději v tomto roce.

Všechny vozy využijí novou hliníkovou platformu, interně označovanou jako Panthera, k dispozici budou v jedno- i dvoumotorové konfiguraci a nabídnou 800V architekturu.

Zajímavá pak je informace, že jedno z SUV by mělo dorazit se stylem podobným Range Roveru Sport a ve dvou karosářských verzích: třídveřové a pětidveřové. Největší z chystaných elektrických "esúvéček" by se zase mělo chopit role vlajkové lodi značky Jaguar. V interiéru se počítá s recyklovanými a udržitelnými materiály, na dekory by se měly použít materiály jako kámen, keramika či sklo.

A objevily se už i spekulace o cenách, menší SUV by mohlo začínat na částce okolo 2,3 milionu korun, vlajková loď může stát v provedení SVR i více než 5,5 milionu korun.