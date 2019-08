Jaguar se snaží přetáhnout vlastníky Tesly na I-Pace, většina se slevě vysmála

Tesla sice stále finančně krvácí a její vozy mají tisíce malých problémů, na americkém trhu s elektromobily má však naprosto dominantní postavení. Prosadit se v její konkurenci není nic snadného, což nakonec Jaguar přivedlo k možná trochu zoufalého kroku: nabídnout současným majitelům Tesly speciální slevu na pořízení Jaguaru I-Pace.

První elektrické SUV tradičního britského výrobce se vyrábí již od roku 2018 a za tu dobu stihlo posbírat několik významných ocenění, včetně Světového auta roku 2019 (World Car of the Year 2019), Světového ekologického auta 2019 a Nejhezčího automobilu světa 2019. A i když evropské prodeje nejspíš nebudou nejhorší, v zámoří je to bohužel bída.

Jak informoval web Electrek, Jaguar prodává v USA zhruba něco málo přes 200 elektromobilů I-Pace měsíčně. Od začátku roku 2019 do konce července pak automobilka prodala v USA jen něco přes 1.500 vozů, čímž Tesle nešlape ani na paty. A zřejmě právě proto se americké zastoupení značky rozhodlo, že učiní majitelům Tesly speciální nabídku.

LOL $3,000 “Tesla conquest” incentive: if you have a Tesla, you get 3k off.



You don’t want Tesla customers. They have high standards. You want gas car buyers. This is why their marketing strategy is failing. pic.twitter.com/JgAnmSZJyj