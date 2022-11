Jaguar X-Type britské královny Alžběty II. míří do aukce

Britská královna byla známou milovnicí řízení. Jeden z jejích oblíbených automobilů nyní může být váš – do aukce míří kombík Jaguar X-Type se zážehovým šestiválcem a automatem.

Když se v roce 2001 představil Jaguar X-Type, který se měl postavit do boje s takovými etalony třídy, jakými jsou BMW řady 3 a Mercedes-Benz třídy C, řada fanoušků značky jej ihned odsoudila. Důvodem bylo sdílení platformy s Fordem Mondeo, která do nabídky Jaguaru přinesla první sériově vyráběný kombík a později také první diesel, první čtyřválec a první moderní vůz s výhradním pohonem předních kol (ze začátku dostupný jako čtyřkolka). Navzdory odpůrcům si model našel i zastánce, například britskou královnu.

Královna Alžběta II. byla známá svou láskou k řízení a vlastnila poměrně rozsáhlý vozový park. Vyfocena byla za volanty různých modelů značky Land Rover, nejčastěji Defenderu, přičemž v její sbírce nechyběl ani první vyrobený exemplář Bentley Bentayga, nebo vozy jako Daimler Super V8 LWB, Rover P5B a Vauxhall Cresta Estate. V okamžicích, kdy nemohla usednout za volant sama a musela se nechat někým vozit, jezdila v Rolls-Roycu Phantom VI nebo speciálně upravené limuzíně Bentley. Mezi její oblíbence ale patřil právě Jaguar X-Type.

Vůz na fotografiích patřil přímo královně Alžbětě II., která byla jeho prvním a dosud jediným vlastníkem. Jde o karosářskou variantu kombi se zeleným lakem karoserie v odstínu Emerald Fire, kombinovaným s interiérem ve světlé kůži Barley a dřevěným dekorem na palubní desce i volantu. O pohon všech kol se stará nejvýkonnější dostupný motor produkující 170 kW (231 k) a 279 Nm, konkrétně zážehový 3,0litrový V6 ve spojení s pětistupňovou automatickou převodovkou.

Britská královna si vůz pořídila v posledním roce jeho výroby, takže jde o ročník 2009. Ve výbavě nechybí klimatizace, všechna okna v elektrice nebo střešní okno. Jaguar má pochopitelně doložitelnou servisní historii a certifikát od Jaguar Heritage Trust. Za dobu své služby britské panovnici stihl ujet 72.544 mil, tedy téměř 117 tisíc kilometrů. Vzhledem k nedávnému úmrtí královny nyní vůz míří do aukce.

Vydražit Jaguar X-Type britské královny dostal na starost aukční dům Historics Classic & Sportscar Auctioneers. Vůz se objeví v aukci konané v sobotu 26. listopadu 2022 od 9:30 ráno v areálu Mercedes-Benz World, který je součástí britského závodního okruhu Brooklands.