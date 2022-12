Jak by Tesla vypadala bez Elona Muska?

Každý den se zdá, že kdysi nedělitelný svazek Elona Muska s Teslou ztrácí vzájemnou soudržnost. Kontroverzní ředitel rozkládá energii mezi několik dalších (nových i straších) projektů. Extrémně pracovitý vizionář v poslední době snižuje svůj podíl v automobilce – jak z hlediska oddané pozornosti, tak úbytkem vlastněných akcií.

Musk prodal další balíček akcií Tesly a zůstal tak vlastníkem jen 13,4% podílu společnosti, kterou předstírá, že založil. Velice výnosný obchod se stal dalším potvrzením spekulací o úplném odchodu milovaného i hodně nenáviděného šéfa výroby revolučních elektromobilů. Produkce stojí a padá na věrném generálním řediteli, proto rostou pochyby o dalším profilování značky.

Budoucí vývoj automobilky může být ohrožen, jelikož Elon Musk je ztělesněním existence Tesly. Firmu sice nezaložil sám, ale právě on vypěstoval respektovaný pojem, který dominuje alternativnímu trhu. Podnik od roku spoluzaložení 2003 dosáhl obrovského náskoku vůči konkurenci, originální modely do zásuvky zaplnily americké ulice a ve zbytku zeměkoule se staly určitým výrazem svébytného světonázoru.

Oslovení technologických nadšenců, lovců trendů a influencerů dlouhodobě nestačí, proto úroveň Tesly začala stagnovat. Elektrický kamion Semi má zpoždění stejně jako Cybertruck nebo slibovaný bateriový článek 4680 coby největší inovace společnosti od debutu Modelu 3 v roce 2017. Výhodný předstih před konkurencí se začíná zužovat a ostatní automobilky zvládají vyrovnávat i překonávat nabídku dříve suverénní Tesly.

Luxusní vozy za vysoké ceny pro úzce zaměřené kupce postrádají udržitelnost odbytu, po vynechání iracionálních fanatiků z Tesly zůstává průměrná firma rovna stavu před 10 léty před uvedením původního Modelu S. Kromě občasného zvýšení výkonu nebo náhodného upgradu infotainmentu nedošlo už několik let k výrazné modernizaci modelové řady, noví zákazníci kotví u dříve podceňovaných výrobců z Evropy, Asie i USA. Slušné svezení na elektřinu už nabízí několik automobilek od Lexusu přes Genesis, Audi až po Cadillac.

Odchod odvážného vedení by znamenal ještě větší úpadek Tesly, která potřebuje odhodlaného manažera podobného Muskovi. Bez jeho maličkosti se specializovaná výroba originálních aut promění na nezajímavou montovnu zastaralých vozidel. Potrava pro investory by mohla zajímat flexibilnější konglomeráty, technologie a továrny Tesly by byly dobrým lákadlem pro vstup velkých koncernů (VW, GM, FCA apod.).

Zánik nebo sloučení Tesly závisí na postavě jednoho muže. Jakmile senzacechtivý snílek podlehne jinému projektu a na auta nebude čas, přestane fungovat nezávislá statusová automobilka, která změnila formu dopravy. Vzhledem k nepředvídatelnému chování druhého nejbohatšího muže planety můžeme očekávat cokoliv, nynější stav však není optimální.