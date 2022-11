Automobilky reagují na Muskovo převzetí Twitteru. Citroën si rýpnul, GM končí s reklamou

Nový vlastník jedné z nejznámějších sociálních sítí je současně vlastníkem jedné z nejvýraznějších automobilek posledních let. A to může být problém.

Elon Musk, šéf společností Tesla, Space X, Boring Company a současně nejbohatší muž světa, začal mluvit o možné koupi sociální sítě Twitter již během letošní ho jara. Během uplynulých měsíců se sice zdálo, že celá kauza vyšumí do prázdna, nakonec se však obchod realizoval a Musk je nyní vlastníkem jedné z nejznámějších sociálních sítí světa.

Krátce po koupi sociální sítě, kterou velmi často používá i k naznačování/prozrazování svých plánů, se pochlubil jednoduchým příspěvkem „Pták je osvobozen“ a nechal propustit část nejvyššího vedení společnosti. Po internetu navíc kolují různé zvěsti o tom, jaké má se sociální sítí další plány.

Video se připravuje ...

Kauza přilákala poměrně velkou pozornost – a to nejen ze strany veřejnosti, odborníků či investorů. Twitter je totiž důležitou komunikační platformou také pro různé automobilky, které se ale nyní musí vypořádat se skutečností, že jeho majitelem je současně šéf automobilky Tesla.

Nejspíš přitom není potřeba znovu opakovat, že Tesla naprosto dominuje světovým prodejům elektromobilů a její modely S a Y jsou údajně horkými kandidáty na pozice nejprodávanějších automobilů světa.

Na absurdnost celé situace se rozhodla upozornit automobilka Citroën, která 28. října zveřejnila na Twitteru jednoduchý příspěvek: „Dobrý den na sociální platformě vlastněné jedním z našich konkurentů.“

Citroën sice nepůsobí na americkém trhu, v Evropě se však značka pustila do výrazné elektrifikace a již dnes nabízí řadu elektrifikovaných modelů. Značka je navíc součástí koncernu Stellantis, který chce od roku 2030 prodávat na evropských trzích už jen čistě elektrické modely.

Na nového vlastníka sociální sítě ovšem zareagovala i americká automobilka General Motors, která je pro Teslu přímým konkurentem a v posledních letech se rovněž naplno obula do vývoje a výroby čistě elektrických modelů pod několika svými značkami.

Podle reportáže CNBC se detroitská automobilka rozhodla, že dočasně pozastaví své placené reklamy/propagace na Twitteru. Značka sice bude i nadále v kontaktu se zákazníky, zřejmě však bude zvažovat další kroky na sociální síti Twitter pod novým vlastníkem.

Automobilka Ford, další z výrazných konkurentů Tesly na americkém trhu, pro CNBC uvedla, že ani v minulosti nevyužívala propagaci prostřednictvím sítě Twitter, takže se pro ni situace nijak nemění. Naopak CEO automobilky Fisker si již v dubnu smazal svůj účet na Twitteru, protože nestál o to, aby: „jeho svoboda projevu byla aktivně řízena či kontrolována konkurentem.“

Elon Musk nicméně uvedl, že dosud nedošlo k žádnému zásahu do zásad moderování obsahu na platformě. V budoucnu by však sociální síť měla mít novou „radu pro moderování obsahu s velmi různorodými názory“. Nikdo ale zatím příliš netuší, zda a případně jaké dopady to bude mít na konkurenci Elona Muska v jiných odvětvích.