Jak dát první pomoc u nehody? Naučte se to v online aplikaci

Každé 3 minuty se na silnicích stane dopravní nehoda, u níž může být potřeba vaše pomoc. Umíte ji poskytnout? Základy první pomoci nás učili na základních školách i v autoškolách, ale co z toho si pamatujete až do dnešních dnů? A vůbec, umíte si představit, že zatímco přemýšlíte, jak správně pomoci zraněným nebo zabezpečit místo dopravní nehody, působí na vás adrenalin a stres?

Reálně vás na tuto stresovou situaci asi nic nepřipraví a svou schopnost ji řešit zjistíte až ve chvíli, kdy to musíte udělat. S nejlepším postupem vás mohou seznámit kurzy první pomoci, a díky moderním trendům si můžete vyzkoušet, jak to vypadá, aniž by se dopravní nehoda musela stát a současně se u toho můžete naučit správný postup, pokud jej neznáte nebo nezvládáte.

Přípravě, jak zvládnout akutní pomoc sobě nebo ostatním účastníkům silničního provozu při dopravních nehodách se věnuje nový český projekt První u nehody, který spadá pod iniciativu Ty to zvládneš neziskové organizace Záchranný kruh, asociace sdružující záchranářské subjekty a další instituce.

Na oficiálních stránkách projektu První u nehody si můžete vyzkoušet stres test i spustit interaktivní vzdělávací aplikaci. Při vyplňování stres testu se musíte v několika málo sekundách seznámit se situací a rozhodnout o hrozícím riziku. Stejně jako v reálném světě musíte vsadit na svou intuici a bleskově odpovědět.

S největší pravděpodobností zjistíte, a budete překvapeni, že většina z nás chybuje, ač si myslíme, že všemu rozumíme. Veřejně se přiznávám, že při prvním pokusu jsem ve stres testu dosáhl výsledného hodnocení necelých sedmdesát procent. U písemky ve škole bych s takovými procenty zřejmě prošel, ale ve skutečnosti by to mohlo být zatraceně málo.

Vzdělávací aplikace vás pak interaktivně seznamuje se správným postupem poskytování první pomoci při simulovaných situacích – při pomoci zraněnému cyklistovi nebo účastníkům hromadné nehody a odvozu ženy se zlomenou nohou do nemocnice. Poslední uvedenou simulaci navíc ovlivňuje fakt, že se rozhodujete z pohledu osoby pod vlivem alkoholu.

Existuje v tu chvíli výjimka, díky níž můžete řídit i s alkoholem v krvi, nebo to česká legislativa zakazuje ve všech situacích? Nejen to zjistíte ve vzdělávacím systému První u nehody, který doporučujeme všem řidičům i neřidičům, protože nikdy nevíte, co vás zanedlouho potká. Co se teď naučíte, zítra jako když najdete.

Důležité upozornění na závěr: Za poskytnutí první pomoc se považuje i pouhé zatelefonování na tísňovou linku. Pomoci vám může mobilní aplikace Záchranka pro tísňová volání a znalost základních telefonních čísel – Policie ČR 158, zdravotnická záchranná služba 155, hasičský záchranný sbor 150 a jednotné evropské číslo pro tísňová volání 112.