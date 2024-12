Povinná výbava auta patří k oblíbeným otázkám komisařů při zkoušce na řidičák všech skupin. V průběhu let se nicméně mění, a tak to, co jsme se na zkoušku učili před 20 lety, už dnes nemusí platit. Jaká je tedy povinná výbava auta v roce 2025?

Oproti roku 2024 se nemění, a obsahuje pouze čtyři věci – reflexní vestu pro řidiče, výstražný trojúhelník, autolékárničku a rezervní kolo s nářadím potřebným k výměně kola s defektem. To může být nahrazeno lepicí sadou, obutými pneumatikami typu runflat nebo sjednanou asistenční službu, která je k dispozici nonstop po celé České republice.

Autolékárnička

Obsah autolékárničky se liší podle počtu sedadel ve voze. Budeme-li brát v potaz osobní vůz, na který stačí řidičák sk. B, je třeba velikosti I.

Obsah autolékárničky pro osobní auto o max. 9 místech k sezení vč. řidiče Vybavení Počet kusů Obvaz hotový s 1 polštářkem, šíře min. 8 cm 3 Obvaz hotový s 2 polštářky, šíře min. 8 cm 3 Náplast v cívce, min. 2,5 cm × 5 m 1 Obinadlo škrtící k zástavě tepenného krvácení 1 Rukavice latexové nealergenní 1 Nůžky zahnuté, délka min. 14 cm 1 Isotermická fólie, min. 200 × 140 cm 1

Lékárničku samozřejmě lze doplnit o cokoliv dalšího. Hodit se může např. hotová náplast, dezinfekce či léky proti bolesti. U všeho je však nutné hlídat dobu použitelnosti.

Výstražný trojúhelník

Tady není co popisovat – trojúhelník s nohami pro postavení na asfalt za porouchané či nabourané vozidlo má červenou odrazku v obrysu a zpravidla také ostře oranžový vnitřní trojúhelník. Pořídíte za pár desetikorun na každé benzince, kdybyste ho neměli. Pokud jste ten svůj už použili, může stát za to zkontrolovat, jestli při balení nedošlo k poškození, např. k zlámání opěrných nohou.

Reflexní vesta pro řidiče

Reflexní vesta, nejlépe oranžové barvy, je vám k ničemu, pokud ji budete v případě problému hledat pod podlahou naloženého kufru. Je vhodné ji mít po ruce, např. v kapse dveří. A třebaže v Česku stačí jen vesta pro řidiče, znamenalo by to, že ostatní členové osádky budou muset být bez vesty, takže doporučujeme přihodit do každých bočních dveří jednu, ať mají svou vestu všichni po ruce.

Rezervní kolo

Stálice výbavy aut už od dob dávno minulých, protože defekt může přijít kdykoliv, v posledních letech kvůli zpřísňujícím se limitům flotilových emisí CO 2 z aut mizí, protože má svou hmotnost a každý gram se počítá.

Rezervní kolo může nahradit lepicí sada, kterou je možné defekt na silnici opravit, spolu s kompresorem k natlakování pneumatiky. Ten má výhodu – můžete ho použít, kdykoliv je třeba upravit tlak v pneumatikách.

Další možností je mít sjednanou nepřetržitě dostupnou asistenční službu, která přijede defekt opravit. Poslední možností je mít obuté pneumatiky typu runflat, umožňující dojetí i po ztrátě tlaku vzduchu.

Všechny tyto náhrady nicméně řeší jen defekt pneumatiky propíchnutím běhounu. Jedině rezervní kolo, které je naštěstí u řady aut možné dokoupit jako příplatkovou výbavu nebo příslušenství, pomůže v případě, že prorazíte nebo protrhnete bočnici pneumatiky.

Co dál?

Povinná výbava je poměrně úzká, zejména v zimě se ale může hodit ještě spousta dalších věcí. Samozřejmostí je smetáček na sníh a škrabka na led, příp. odmrazovač ve spreji, dále tažné lano, kdyby bylo potřeba někoho vyprostit, sněhové řetězy, jejichž nandavání si vyzkoušejte předem v suchu, startovací kabely s dostatečným průřezem, hasicí přístroj dostupný snadno a rychle, nikoliv zahrabaný vespod naloženého kufru, náhradní žárovky a pojistky, které byly kdysi součástí povinné výbavy, svítilna, kladívko na skla spolu s břitem na řezání bezpečnostních pásů, pracovní rukavice, zásoba vody, ovšem pozor, aby nezmrzla a neroztrhala svou láhev, a balení motorového oleje pro případ nutnosti dolití.