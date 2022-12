Jak je to s pokutami za vulgarismy na silnici? U nás i v zahraničí

Spáchat dopravní přestupek může každý z nás. Jestliže jsme ovšem při něm přichyceni policií, je potřeba vše řešit v klidu.

Jednání agresivních jedinců, kteří neváhají svou nevoli vyjádřit nějakým peprným slovíčkem nebo gestikulací, totiž není málo. A zasahující policisté si nechtějí nechat urážky líbit. Proto obvykle mají dopraváci svůj „ceník“, v němž jsou nevhodné výrazy či gesta finančně „oceněny“. Nevěříte?

Vlídní i tvrdí Francouzi

Policisté ze země galského kohouta mohou přimhouřit oko, třeba klidní dopraváci mají v popisu práce maximální zdvořilost vůči chybujícím řidičům. Jenže jejich vstřícnost má své hranice. A na agresivitu jsou alergičtí. Pokud by se totiž motorista rozhodl neuposlechnout jejich příkazu nebo by situace vyústila až ve fyzické násilí, nemůže od nich čekat žádné ohledy. S čím naopak počítat musí, to je až dvouleté zpytování svědomí v chládku, pro našince doprovázené velmi citelnou pokutou až 15.000 eur, tedy více než 365.000 korun, a k tomu zadržení řidičského průkazu.

