Jak kdysi koncern GM omylem propagoval konkurenční Volkswagen

Mezinárodní korporace General Motors patří mezi největší automobilové výrobce, dodávky do více než třiceti zemí světa zajišťuje přes 160 tisíc zaměstnanců, přesto se v historii značky najdou zvláštní momenty odpovídající spíše začínajícímu podniku s lokálními ambicemi miniaturního trhu. Jeden z nepochopitelných okamžiků neměl zásadní vliv na vývoj konkurenceschopnosti, i když se ve výsledku jednalo o pěknou reklamu ve prospěch úhlavního rivala.

Koncern GM se vzpamatoval z vlastního gólu a nadále upevňuje pozici v automobilovém průmyslu, proto je vzpomínka na přešlap z roku 1977 dnes už úsměvná historka pro pobavení. Nadnárodní společnost z Detroitu omylem propagovala německý Volkswagen, a to ve fázi snahy popularizovat vlastní model. Marketingové oddělení takovým způsobem popletlo reklamu na Buick Opel, že bylo složité pochopit jiný záměr než propagaci lepšího VW.

V 70. letech Buick dovážel do USA německé Opely kvůli potřebě nabízet slušné malé auto proti záplavě úspěšných importů z Evropy a Asie. To fungovalo poměrně dobře až do roku 1974, kdy se směnné kurzy s Německem změnily a malé Opely přestaly být cenově dostupné. GM toho času vlastnil podíl v japonské automobilce Isuzu, která vyráběla kompakt Gemini založený na Opelu Kadett C. Následně vzniklo nové modelové spojení Buick Opel vyžadující osvětovou kampaň.

Nastal rok 1977, kdy došlo na marketingový průšvih zvaný „Buick Opel 5-Car Showdown“, což nebylo nic jiného než srovnávací test pěti podobných konkurentů (Buick Opel, Toyota Corolla, Subaru DL, Datsun B210 a Volkswagen Rabbit). Všechno slušná auta, porovnání vycházelo vyrovnaně téměř nejlépe pro zadavatele testu.

Prověrka na míru placená koncernovými penězi GM vyšla pro Buick druhým místem až za vítězným Volkswagenem. Američané výsledek slavně přijali, a ještě raději šířili do světa bez předpovědi více škody než užitku. Zástupci Buicku si neuvědomili, že stříbrná pozice nikoho nezajímá a uznání čeká zlatý Rabbit.

Stačilo vyřadit imigranta ze starého kontinentu a zůstal by jen asijsko-americký rozstřel nejlépe vycházející pro objednatele reklamního srovnání. Lepší Volkswagen by nikomu nechyběl, takto se projevil nejlépe ze všech zúčastněných a General Motors zaplatil výbornou prezentaci stěžejnímu rivalovi kompaktní třídy. Zbývá obdivovat bezproblémové přijetí výsledků, které by dnes neprošly. Žádná automobilka by nedotovala soutěž, pokud by neexistovaly nadstandardní šance prvenství zapůjčeného modelu.

Volkswagen Rabbit

Jméno Rabbit (česky králík) označovalo klasický VW Golf I. generace určený do USA. Vůbec první evropský vůz vyráběný za oceánem se tamnímu trhu přizpůsobil změkčeným pružením a horšími materiály v interiéru. Vrchol portfolia tvořila verze GTI, která se v současných aukcích prodává za ceny hrubě přesahující 600.000 korun českých.