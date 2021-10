Toyota se možná stane největší automobilkou v USA, GM porazí po 90 letech

Pokud byste pátrali po největší automobilce v USA, pak by posledních 90 let byla odpověď vždy stejná – GM. Po výsledcích třetího čtvrtletí ovšem existuje reálná šance, že se titul začátkem příštího roku přesune do rukou automobilky Toyota, která do posledního čtvrtletí vstupuje s příjemným náskokem.

Společnost Toyota Motor North America totiž do třetího čtvrtletí doručila 1.857.884 vozidel, zatímco GM za stejnou dobu dodalo „jen“ 1.777.483 vozidel. Rozdíl 80.401 vozidel sice nemusí být v takto vysokých počtech ještě rozhodujícím, rozhodně se však bude hodit před závěrečnými měsíci tohoto roku.

Toyotě přitom evidentně hraje do karet stále trvající čipová krize, která by podle zprávy Automotive News mohla způsobit, že letošní prodeje General Motors budou nejhorší od padesátých let.

Čipová krize sice postihla i Toyotu, ovšem mnohem později. Japonský výrobce se totiž poučil ze zničujícího zemětřesení a tsunami v roce 2011, následkem čehož si vytvořil zásobovací plány pro podobné krizové situace. I díky nim tak automobilka dokázala udržet dodávky čipů a výrobu déle, než konkurence.

Za zmínku přitom stojí, že meziročně si v prodejích obě společnosti polepšily. Ostatně prodejní výsledky minulého roku výrazně ovlivnila pandemie a protipandemická opatření. Toyota si ale polepšila o solidních 27,9 procenta, zatímco obrovské GM pouze o 0,1 procenta.

Souboj o nového šampiona mezi americkými výrobci automobilů tak bude ještě rozhodně zajímavým. Toyota se totiž chystá ještě před koncem roku uvést na trh novou generaci modelu Tundra, který jistě přitáhne velkou pozornost. GM má zase v rukávu desítky let zkušeností na americkém trhu.