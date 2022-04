Jak se obsluhuje miniaturní čisticí vůz: Velmi vážený vlhký vysavač

Jejich revírem jsou chodníky hlavního města. Jejich tempo cídění je vražedné. Jejich protivníky jsou primárně odpadky. Řidiči pouličního zametače pracují od 6.00 do 14.30.

Na chodnících u naší pražské holešovické redakce je potkáváme často. Poklidným tempem celoročně šůrují chodníky. Co jsou vlastně zač? „Oficiálně je řeč o univerzálním nosiči nářadí, v tomto případě o modelu Kärcher MIC 35, jenž v základní výbavě stojí 1,5 milionu korun. Přičemž univerzálnost tkví v možnostech změn u nástaveb. Ať už se bavíme o cisterně, nádobě na posekanou trávu, či zimním sypači,“ říká nám František Novák, muž mající na starosti vozový park společnosti 7U, jež pro Prahu 7 zajišťuje komunální služby.

Čím jste si pro nás přijel?

Tohle je nástavba na smetené smetky, což můžete vidět díky předním kartáčům, jež zametají chodníky. Mimochodem jedná se o jeden z nejmenších strojů na trhu, jeho šíře je pouhých 1080 milimetrů.

Jak funguje?

Rámcově lze tvrdit, že jde o mokrý vysavač, neboť v zadní části se nachází nádoba na čistou vodu na zhruba 150 litrů, která je vedena tryskami před zametací kartáče, které jsou z polypropylenu a ocelových štětin. Čili čtveřice trysek smáčí smetí, které má nasát. Pod sedadlem řidiče je poté sací hubice, odkud nasáté smetky vzápětí míří do nádoby, která jich spolkne až 500 litrů.

Všimli jsme si, že v zadní části je samolepka s tempem 25 kilometrů za hodinu.

Ano, to je transportní rychlost. Nicméně homologaci to má N1, tedy samojízdný stroj. Tímto tempem se ovšem pohybujeme při transportech z firmy na rajon. A ostatní motoristé samozřejmě trpí, když nás potkají.

Svět motorů 14/2022

Nevyzpytatelné náklony

Dost statického rozhovoru, pádíme do akce s jednonápravovým vozidlem s jednonápravovým vlekem, na nějž stačí řidičské oprávnění skupiny B. I když slovo pádit je přehnaný výraz: pracovní rychlost se totiž pohybuje od 0 km/h do 10 kilometrů za hodinu. „I tak dochází k různým šťouchancům. Člověk musí mít na paměti, že šoféruje kloubové „autíčko“. Jednou jsme se dokonce propadli na luxferách u Veletržního paláce,“ komentuje karamboly František Novák, načež odpovídá na náš nevyřčený, byť viditelný zájem o kovové vyrámování: „To je takzvaný rolling over systém – jakási ochrana proti převrácení. Protože se strojem můžeme pracovat na svazích s náklonem až pětatřicet stupňů. Asi si umíte stupňů. Asi si umíte představit, jak jednoduché je převrhnout vozítko, nota bene s nádobou na zmíněných sto padesát litrů vody.“

Cit pro otáčky

Zpočátku bereme na lehkou váhu Františkovu mantru týkající se důležitosti řidičovy intuice. Posléze ale chápeme, že je třeba, respektive žádoucí zvolit vhodný stupeň výkonu sání. „Vysavač na kolečkách“, jak jej Novák nazývá, disponuje trojicí fází sání v rozpětí 1950 až 2850 otáček za minutu. „Když zametáme jarní/letní prach nebo jako teď kelímky po nějakém mejdanu,“ podotýká šéf vozového parku společnosti 7U, „stačí nám 1950 otáček. Nebo se podívejte přes silnici, kde je čerstvě vydlážděný chodník. Tam jistojistě taky nedávejte maximum otáček: nasajete kostky a naděláte víc škody než užitku.“ V duchu doporučení si snižujeme výkon, což znamená, že si vytyčenou trasou štrádujeme opakovaně do ryzí čistoty, posledního smítka.

Teď máme zase čas si chvilku povídat v klidu. Jak velkou plochu obsluhujete?

Praha 7 má sedm rajonů pro samosběrné metení. Jeden rajon má přibližně dvacet kilometrů. Suma sumárum najdete v této městské části asi 140 kilometrů chodníků. Směna poté standardně trvá od šesti ráno do půl třetí odpoledne.

Co se týče závad, s čím bývají největší potíže?

Když se prodře hadice a vyteče olej: to je auto okamžitě nepojízdné. Jednou se mi to stalo u Výstaviště uprostřed křižovatky. Zastavil jsem veškerý provoz a lidé z tramvaje mě tlačili do zámezí. Ještě že je vozítko jako pírko. Ostatně jde o nejmenší stroj ve své třídě.

Kolik aktuálně váží?

Dvě a půl tuny.

Riziko ťukanců

Pouliční vysavač s dieselovým motorem o výkonu 35 koní nicméně disponuje mnoha tvářemi. „Bleskově lze osadit třeba přední vřetenovou sedačkou, kdy se nádoba s vodou vymění za sběrný koš, v zimě jsme zase kärcher osadili zametacím kartáčem na sníh a dozadu nasadili sypač drceného štěrku. V parných měsících nás naopak uvidíte kropit,“ vyjmenovává František Novák, zatímco ukazuje agilitu stroje opisováním kružnic na nano prostoru: „Vnitřní poloměr otáčení je 90 centimetrů. Stačí mi pohnout volantem o pět centimetrů a auto se kompletně otočí,“ doplňuje informacemi kypící Novák.

My coby šoféři elévové oceňujeme zejména krytí hydraulických hadic železem (na rozdíl od konkurence), nebojíme se tak, že bychom je při opouštění chodníků poškrábali. Náročnější je však zvolit správnou šířku kartáčů, abychom náhodou neťukli zaparkovaná auta, která mnohdy čumákem/zadkem zabírají až příliš velkou část chodníku. Třebaže v klimatizované kabině na spodním displeji perfektně vidíme, co zrovna děláme, občas je kontakt s nárazníky opravdu jen o prsa Jarmily Kratochvílové. Nakonec ale končíme šichtu bez újmy.

Víte, že…

… všechny úklidové vozy jsou vybavené GPS, aby se lépe mohlo kontrolovat jejich pracovní nasazení?