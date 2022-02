Test olejů VW 502.00: Který maže nejlépe?

Předchozí Úvod Co jsme měřili Tabulka výsledků testu olejů VW 502.00 Závěrečné hodnocení Další

Úvod

Dotaz, jaký motorový olej je pro můj vůz nejlepší, patří v redakční poště Světa motorů k historicky nejčetnějším. Odpovídáme vždy lakonicky, tedy že takový, který plní normu stanovenou výrobcem motoru a měníte jej včas. Jenže chcete slyšet, zda je lepší Castrol, Shell, či třeba český Mogul (ohledně toho vás musíme zklamat). Anebo olej, který jako „svůj originální“ nabízí přímo výrobce vozidla? Na to můžeme odpovědět až teď.

Co jsme testovali

Pro testování jsme zvolili výkonovou specifikaci VW 502.00, tedy lehkoběžné oleje pro benzinové motory s pevným intervalem výměny 15.000 km. Tyto oleje vždy zároveň plní i normu VW 505.00, která uvádí vhodnost pro klasické atmosférické i přeplňované diesely s rozdělovacími čerpadly (typicky 1.9 TDI 66 či 81 kW, výroba do roku 2006). Pro benzinové vozy koncernu Volkswagen byly předepsány ve velmi dlouhém období od konce devadesátých let až do roku 2018, kdy jim vystavilo stopku zavedení filtrů pevných částic i pro benzinové motory, a tudíž požadavek na snížený obsah popelutvorných aditiv v oleji. Pro mnohé je to překvapivé, ale i moderní motory TSI řady EA 211 či EA 888 mohly do roku 2018 stále používat tento relativně starý olej, pokud se majitel rozhodl přejít z variabilního prodlouženého na pevný interval výměny.

Norma VW 502.00 nemá žádné zcela výjimečné požadavky, takže oleje, které jí vyhoví, musí zároveň splňovat funkční požadavky specifikace Evropské asociace výrobců automobilů ACEA A3/B4. Jsou tudíž vhodné pro opravdu široké spektrum motorů mnoha automobilových výrobců. Zkrátka jsme přesvědčeni, že vzhledem k průměrně patnáctiletému stáří vozidel na našich silnicích jsme vybrali motorové oleje vhodné pro největší část z nich.

Svět motorů 08/2022

Proč to děláme

Hlavní myšlenkou testu bylo ověřit protioděrové vlastnosti olejů. Důležité jsou tam, kde nejde konstrukčně zajistit ideální hydrodynamické mazání, při kterém třecí plochy odděluje stabilní olejový film. Místa s kontaktem třecích ploch, kde mazání může být jen smíšené nebo i mezní, jsou tradičně vačkové hřídele a zdvihátka. Výrobci motorů proto vždy stanovovali přísné požadavky na takzvané protioděrové přísady a modifikátor tření, které mají kovové povrchy ochránit i v případech, že olejový film už nedokáže zamezit jejich styku.

Přísnější limity škodlivin ve výfukových plynech a zavedení filtrů pevných částic si však vynutily snížení obsahu popela, který vzniká spálením oleje. Zůstává totiž ve filtrech a zkracuje jejich životnost. A právě nejúčinnější protioděrové přísady, třeba známý thiofosfát zinku, dělaly bohužel popela nejvíc a musely být nahrazovány přísadami účinnými méně. Moderní motory jsou tomu konstrukčně přizpůsobeny, když například místo takzvaných plochých zdvihátek mají vahadla s rolnami, které se po povrchu vačky odvalují. Množí se nám však podněty na prodřená zdvihátka a ojeté vačkové hřídele starších motorů, byť motoristé přísahají, že používají oleje ještě dle starých norem, které je měly dobře chránit. Naše podezření tak bylo, že prodejci motorových olejů si zjednodušují práci a do výrobků dle starých norem dávají už moderní ekologickou, odborníci hezky říkají dietní, formulaci přísad. Kromě v laboratořích běžně měřených standardních „olejářských“ hodnot jsme tak nechali ověřit i mazivost zkoušených olejů metodou HFRR, tedy rychlým kmitáním zatížené ocelové kuličky po destičce.

Bonus pro informaci

Svůj podíl na problémech starých motorů mohou mít i servisy, které věří informacím olejářů, že starší výkonové normy lze libovolně nahrazovat novějšími. V pohledu koncernu Volkswagen je zcela legitimní, když olej SAE 5W-40 dle VW 502.00 nahradíte u patnáctiletého vozu druhem SAE 0W-30 dle novější normy VW 504.00. Abychom ukázali, co motoru hrozí, přibrali jsme do testu právě i takový olej. Příznivci šestiválcových vozidel Alfa Romeo, kde opotřebení vaček a zdvihátek je též zásadní téma, nás zase upozornili, že s ošizenou aditivací evropských olejů už ztratili trpělivost a nakupují v Austrálii, kam „ekologie ještě nedošla“. Pro zajímavost jsme tak do testu vzali i jeden australský olej Penrite, který se nesníženým obsahem popelutvorných zinkových aditiv chlubí přímo na obalu. A nakonec jsme chtěli dát nějakou odpověď i těm z vás, kdo stále píšou, že ty moderní vodičky předepsané pro nová auta přece nemohou jejich výkonné motory dobře chránit, a mají tendence nalít nějaký „klasický pořádný olej“. Do testu jsme jako kuriozitu vzali Suzuki Ecstar extrémně nízkoviskozní třídy 0W-16, který nás nesmírně překvapil.

Test bez českého oleje: Proč zde není Mogul?

Do testu jsme jednoznačně chtěli zařadit i oleje české značky Mogul, které si za dlouhá desetiletí získaly značnou důvěru českých motoristů. U prodejců jsme však získali šokující informaci, že už se nevyrábějí. Zda je to pravda, na to jsme se zeptali Pavla Kaidla, tiskového mluvčího skupiny Orlen Unipetrol RPA.

Je pravda, že výroba motorových olejů Mogul bude či již byla ukončena? Pokud ano, pak kdy?

Skupina Orlen, největší multienergetický koncern ve střední Evropě, do kterého patří také petrochemická společnost Orlen Unipetrol, přistoupila ke konsolidaci své produktové nabídky v oblasti motorových olejů. Nově bude nabízet v padesáti zemích světa pouze širokou škálu špičkových motorových olejů Platinum Orlen Oil. Výroba motorových olejů značky Mogul ve společnosti Paramo, jež je součástí koncernu, byla ukončena v minulém roce, a to z důvodu nízké efektivity výroby a nerentabilních investic do její případné budoucí modernizace, která by udržela produkci olejů na vysoce moderní a inovativní úrovni.

Bude výrobní závod v Kolíně (dříve Koramo) produkovat dále motorové oleje, třeba pod jinou značkou, nebo zde bude výroba zcela zastavena?

Výrobní aktivity v kolínském areálu byly v minulém roce utlumeny a výroba plastických maziv a finálních olejů ukončena. Výroba základových olejů bude zastavena v prvním čtvrtletí letošního roku. Cílem těchto změn je zachování a rozvoj výrobních aktivit v pardubickém areálu s klíčovým zaměřením na produkci nových typů asfaltů, distribuci paliv, výrobu nových typů procesních olejů, biopaliv a biokomponent druhé generace tak, aby společnost Paramo v Pardubicích fungovala jako stabilní firma s pozitivními hospodářskými výsledky.

Klíčem k vynikajícím vlastnostem olejů Mogul bývaly hydrogenované základové oleje z Rafinerie Litvínov, které pocházely z unikátních vysokotlakých reaktorů, pro něž se po přechodu na zpracování ropy (do 70. let jel Litvínov na uhlí) našlo toto využití. Budou tyto vynikající základové oleje využívány pro jinou značku motorových olejů?

Tyto unikátní vysokotlaké reaktory budou v litvínovské rafinerii využívány i nadále a předpokládá se jejich další rozvoj. Nebudou již vyrábět surovinu pro výrobu olejů, ale suroviny pro etylenovou jednotku. Dále tak budou využívány jako hydrokrakovací kapacita. V současnosti také prověřujeme vhodnost jejich využití v oblasti cirkulární ekonomiky pro zpracování olejů z odpadních plastů.

Budou nadále nabízeny motorové oleje druhé české značky, tedy Paramo?

Zákazníkům od tohoto roku nabízíme pouze širokou škálu špičkových motorových olejů Platinum Orlen Oil. Špičková maziva Platinum jsou na českém trhu velmi dobře známa z čerpacích stanic Benzina Orlen, kde jsou v nabídce již pátým rokem, a mezi motoristy si rychle získala oblibu. O tom jasně svědčí fakt, že objem jejich prodeje od uvedení na trh v roce 2018 vzrostl o 340 %.