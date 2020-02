Jak levně vyčistit interiér auta: Stačí nám třicet kaček?

Obyvatelé Spojených států sní v autě každé páté jídlo. Čeští motoristé za nimi sice trochu zaostávají, byť i oni čím dál víc přicházejí na chuť stravování uvnitř svých vozů. S rozvojem autonomního řízení tohle číslo ještě logicky poroste. Binec tak nepůjde výhradně za ratolestmi, jež vzadu vše opatlají čokoládou a dalšími těžko smytelnými dobrotami. „Američané dokážou zaprasit interiér mistrovsky. A druhý bod: potřebují něco, čím se zbaví špíny absolutně jednoduše,“ říká Tibor Maňas. Třicetiletý muž, jenž během putování po veletrzích za Velkou louží narazil na čisticí přípravky z Los Angeles. „Když fungovaly tam, věděl jsem, že v Česku uspějí dvakrát tolik. Proto jsem se přivezl,“ poznamenává Maňas s tím, že s nimi lze vyčistit interiér do třiceti korun. Vážně?

Kdy? Nejlíp hned!

„Největší zlo představují výrobky obsahující mléko. Potom nejrůznější čokoládové tyčinky, neskutečně zapáchají zaschnuté skvrny od kávy,“ vyjmenovává Tibor Maňas, zatímco zmíněné ingredience rozmísťuje: u řadicí páky, volantu, na sedačkách… „Jakmile se vám ranní doping v podobě kafe vylije nebo sousto koblížku s marmeládou steče například na koberečky, první rada zní: co nejdříve zastavte a bod otřete minimálně vlhkým ubrouskem. Sice se nečistoty nezbavíte zcela, nicméně si tím dost pomůžete,“ zdůrazňuje Tibor. S přípravky to platí jakbysmet: aplikujte je ihned.

Můžete bez problému lízat

Přestože dnes prodejny překypují stovkami nejrůznějších lahviček, jež lze na interiér použít, volte všestranné čističe. „Trendem je maximální úspornost. Proto se dožadujte univerzálních produktů,“ popisuje statný třicátník. A řiďte se podle několika základních kritérií: volte ty na přírodní bázi, s absencí alkoholu a rychle se odpařující. Za standard platí též to, že se obejdete bez respirátoru a rukavic. „Naše dokonce můžete olíznout a nic se vám nestane. V USA to testovali kvůli nezávadnosti na dětských autosedačkách,“ usmívá se Maňas a současně dává pokyn, abychom se vrhli na první zamazané stanoviště.

Krouživé pohyby a pěna

Kormidlo vozu máme potřísněné čokoládou a šlehačkou od koblihy. Co s tím? Bereme ubrousek, s nímž seškrabáváme hrubou nečistotu. Načež se o slovo hlásí vybraný univerzální přípravek. Za jeho klad pokládáme to, že je bez vůně a zápachu. To si před koupí zkontrolujte – řada lahviček po aplikaci vykazuje až agresivní odéry. Stříkáme dvakrát ze vzdálenosti dvaceti centimetrů. Po šedesáti sekundách místo utěrkou přejíždíme. Hotovo! Vzápětí se vrháme za vylitou (mléčnou) kávou zkombinovanou s pivem v okolí ruční brzdy a „šaltpáky“. Začátek postupu je identický. Papírovým kapesníčkem vysoušíme prostor a kropíme přípravkem. Změnu však tvoří štětec (klidně malířský): s jeho pomocí se produkt krouživými pohyby zpění a tím dojde k vyplavení špíny nad povrch. „U řadicí páky si manžetu vystrčte nahoru. Ušetří to dost práce,“ nabízí dobrý tip Maňas.

Netřepat, promíchat

Byť univerzální přípravky dominují, na textilie se vyplatí zkusit rovněž speciální. „Málokdo ví, že množství prostředků lze ředit. V zásadě se jedná o poměr deset ku jedné s vodou,“ uvádí Maňas. Do rozprašovače tak vymačkáváme zelenou tekutinu a doléváme (nejlépe destilovanou) vodou. Směs netřepeme, nýbrž kolotavými tahy promícháváme! Začínáme s koberečky posetými kousky hořických trubiček a ušlapanou čokoládou. Po vyluxování drobků stříkáme ze vzdálenosti dvaceti centimetrů specialistu na látky. Poté po minutě větší silou drhneme vpitou nečistotu kartáčem. Konečně na závěr saháme po utěrce s dlouhými dutými vlákny, se kterou povrch po třech minutách doladíme k dokonalosti. Fleky mizí nadobro.

Nesmysl, co dává smysl

Na samý závěr to nejdůležitější: cena. Kompletní interiér můžete vycídit jen všeobecným prostředkem – včetně koberečků a sedadel. „Ano, jde to,“ přiznává Tibor a navazuje: „Také univerzální se dají naředit s vodou, čímž několikanásobně ušetříte.“ Tubička se 118 mililitry námi použitého Nonsensu vyjde na 159 korun (specialista na textilie Fabric Clean je o desetikorun dražší), větší se 473 ml na 349 Kč (fabric v tomhle objemu stojí stejně). I bez ředění nám vydrželo menší balení „univerzálu“ na půltucet celých umytí vnitřku. Řečí peněz: jedno umytí = přesně 26,50 Kč! „Vypadá to jako nesmysl, co?“ ptá se Maňas. Je v tom trochu slovní hříčka, protože název produktu Nonsense v překladu znamená nesmysl. Nás ale primárně zajímá, že za třicet korun si vnitřek auta skutečně vyčistíte.

Volant a palubní deska

Za první krok platí setření hrubé nečistoty papírovým ubrouskem. Čím dřív, tím líp. Následně bereme univerzální přípravek, který z deseti až dvaceti centimetrů dvakrát na volant nastříkáme. Přípravek necháváme minutu působit. Na závěr pouze setřeme utěrkou.

Svět motorů doporučuje: Do spár (volantu) se hravě dostanete pomocí občanky nebo kreditní karty. Nanesete přípravek na utěrku, zabalíte do ní kartičku a čistíte stěží přístupná místa.

Řadicí páka a ruční brzda

Na úvod opět důkladně vysušíme papírovými kapesníčky. Dále aplikujeme přípravek a šedesát sekund čekáme, než začne působit. Jako třetí saháme po štětci a přípravek vířivými pohyby dvě minuty zpěňujeme. Konečně setřeme špínu utěrkou.

Svět motorů varuje: Přestože káva nádherně voní, pokud jí dovolíte zaschnout, patří k nejnepříjemnějším zápachům v autě!

Koberečky

Začátek tvoří zředění přípravku s destilovanou vodou v poměru 1:10. Pak se pouštíme do vyluxování nepořádku nad povrchem. Plocha před aplikací přípravku by měla být co nejčistší. Třetí krok představuje nastříkání zředěného výrobku ze vzdálenosti dvaceti centimetrů. Po šedesáti vteřinách zažranou čokoládu přejedeme větší silou kartáčem. Poslední fázi tvoří dočistění koberečku utěrkou – nejlépe s dutými dlouhými vlákny.

Svět motorů radí: Při ředění přípravku s vodou směs netřepte, ale jemně promíchávejte.

Sedadla

Postříkáme sedačku zředěným produktem a po minutě kartáčem místo zpěníme. Utěrkou s dlouhými dutými vlákny stáhneme vyplavenou špínu. když nebudete přípravky ředit, interiér vyčistíte do 30 Kč. Ročně tak můžete ušetřit až několik tisíc korun.

Svět motorů z lásky: Přípravky na textilie dokážou sundat ze sedaček hravě také skvrny po milování.

Víte, že…

… množství univerzálních prostředků je možné využít také na mytí motorového prostoru, disků kol nebo skel?

