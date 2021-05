Jak funguje suché mytí auta? Na jedno auto stačí půl litru vody!

Přestože jsme o suchém mytí napsali poprvé již před devíti lety v reportáži z Ománu, kde za špinavý automobil hrozí nemalé pokuty (SM 42/12), stále mezi našinci přetrvává jistá nedůvěra. „Máte pravdu. Proto zákazníkům říkám, přistavte mi vůz v jakémkoliv stavu, barvě, stáří a já vám ukážu, že to jde bez šamponu, wapky a hadice,“ tvrdí nám na náměstí u redakce Lukáš Pojman ze společnosti Bez vody. „Ovšem aby nedošlo k nedorozumění – název se odvíjí od toho, že nepotřebujeme přípojku na vodu. Protože samozřejmě v našem přípravku používáme tekutinu, kde je určité množství vody. Na celé auto nám jí však vystačí pouze půl litru,“ zdůrazňuje hlavní výhodu šetrnosti k životnímu prostředí Pojman. Mimochodem vyvrací i naše obavy, že šmidláním nasucho poškodíme lak. „Vůbec se toho nebojte a klidně přitlačte, složení mycí emulze brání poškrábání,“ ukazuje za chvíli.

Mistr univerzál

Minulý týden prý Pojmanova parta myla nasucho bagr, my si dnes vystačíme s redakční Kiou Ceed. Co bude potřeba? V podstatě jen britská emulze WOW, v níž se nacházejí přírodní polymery, které obsahují vosk a další čisticí látky, a několik hadrů s mikrovlákny. Postup je jednoduchý. Bereme dvojici hadrů. První nastříkáme emulzí. „Hadr musí zůstat vlhký, neměla by z něj však kapat voda,“ radí nám Pojman s tím, že se pokaždé vyčistí jeden karosářský díl. Přičemž se vždy startuje střechou. „Přejíždějte lehce, jako když utíráte prach doma v knihovně. Tento krok opakujte dvakrát,“ instruuje nás Lukáš. V tomto bodě se absorbuje na hadr největší nečistota. „U špinavějších míst ještě před setřením z deseti až patnácti centimetrů naneste samostatně přípravek, který je univerzální – tedy s ním vycídíte plasty, chromy, skla či hliník,“ vysvětluje odborník.

Tlačit na plasty

Ve druhém kroku přichází na řadu protentokrát suchý hadr: krouživými pohyby zaneřáděné místo doleštíme. „Všímáte si toho minimálního odporu? To je tím, že je to ošetřené voskem,“ líčí Pojman. Pozor si prý máme dávat především na to, aby emulze příliš nezaschla. V tom případě musíme proces opakovat znovu. „A nebojte se přitlačit, zejména na plast. Jestliže je hadr dostatečně vlhký, žádné riziko nehrozí,“ komentuje zástupce firmy na suché mytí.

Nikdy na zem!

Celkově zabere kompletní umytí interiéru s exteriérem od profesionálů hodinu a půl. „Snažíme se ale vytíženým klientům vyhovět a lze za nimi poslat dvoučlenný tým, který to sfoukne do pětačtyřiceti minut. Výhodou je, že přijedeme za vámi – na řadě míst Česka dokonce zdarma. Automobil můžete nechat v garáži, v kanceláři – a v klidu pracovat. My se do toho pustíme,“ vysvětluje Pojman. Když se rozhodnete spoléhat na vlastní síly, nezapomeňte na několik elementárních pravidel: hadry s mikrovlákny nikdy nepokládejte na zem, neboť se na ně mohou přilepit kupříkladu kamínky, které laku zrovna neprospějí. Na závěr nejšpinavějšími hadry můžete vyčistit také disky – a neopomínejte dolešťování. „Co se týče teplotních podmínek, doporučuji chladnější podnebí. Rusové dělají v minus třiceti, ale co do těch emulzí dávají, to radši nechci vědět,“ usmívá se Pojman a dodává: „Aktuálně při teplejším počasí je vhodnější si zalézt do stínu.“

Rozdílový výsledek i cena

My jsme sáhli primárně k exteriérovému mytí. Součástí nabízených služeb však zpravidla bývá i vnitřek. „Interiér se čistí s tím rozdílem, že se nenanáší emulze na palubní desku ani další části. Používá se pouze navlhčené mikrovlákno. Jinak na displeje jedině se suchou mikroutěrkou jemnými tahy,“ doplňuje Lukáš Pojman. Interiérový proces v zásadě odpovídá ryzímu detailingu, kdy se kartáčky a štětečky navštíví každá skulina či mřížka. S tím kráčí ruku v ruce rovněž cena: kompletní program vyjde na necelých 1500 korun. Samostatný vnitřek na 795 Kč a pouze exteriér na 645 korun. Právě poslední zmíněný program nám dává největší smysl, neboť rozdíl v porovnání s klasickou myčkou je opravdu markantní (bílý ceed se opravdu blyští). I přesto, že to není zrovna zadarmo.

Víte, že…

… ručníky s mikrovláknem se dají používat opakovaně? Vyhazují se, až když jsou vlákna tvrdá a škrábavá.