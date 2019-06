Teploměr umístěný ve stříbrném passatu hlásí sedmačtyřicet stupňů. Vůz se dvacet minut vyhříval na prosluněné ploše bazaru AAA Auto při okolních 32 °C. Proč? Vysoké teploty uvnitř mohou mít vliv nejen na zdraví posádky, ale jak ukazují odborníci, i na bezpečnost. Vždyť kdo se zvládá naplno soustředit, když sedí v autě vyhřátém na šedesát stupňů?

Aktuální teploty jsou ideálním časem pro otestování, jak nejlépe bojovat s výhní uvnitř auta. Jako v sauně, konstatujeme, když usedáme do testovacího vozu. Sedačka pálí do zad, palubní deska sálá jako kamna a z nás začíná pomalu lít pot - tohle bude obtížná reportáž!

Pootevřená okna pomohou

Hned vedle stojí zcela identický bazarový Volkswagen, v jehož oknech jsme však nechali asi pěticentimetrovou škvíru – jak to často vídáme. Po pravdě když se dostáváme do interiéru, ihned poznáváme, že uvnitř je podstatně příjemněji. Dokazuje to i měření - třeba na palubní desce činí rozdíl téměř dvacet stupňů! Hlavní teploměr pak ukázal rozdíl rovných sedm stupňů.

Německý autoklub ADAC při vlastních testech dospěl k podobným číslům. Po hodině a půl bylo ve voze s dvěma pootevřenými okny téměř o patnáct stupňů lépe. Bohužel nechat otevřená okna můžete možná na vlastní zahradě, rozhodně ale ne bez dozoru. „Například v Německu za to dokonce hrozí pokuta. Podle tamní legislativy takové chování znamená, že jste nezajistili majetek proti neoprávněnému použití cizí osobou. Pokuta činí patnáct eur,“ varuje Petr Vomáčka z ÚAMK.

Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti dodává, že i v naší domovině je to ošetřeno zákonem. VždyŤ třeba v létě 2017 řešili podobný případ strážníci v Opavě. Řidiči, který nechal u zaparkovaného auta otevřená okna, hrozilo1500 korun pokuty.

Abychom to shrnuli – pootevřená okna fungují, jenže toto řešení nelze označit za bezpečné, ani zcela legální.

Odraz funguje!

Obě auta důkladně větráme, abychom srovnali teploty interiéru – což také prověřujeme měřením. Dalším obecně přijímaným doporučením, jak snížit teplotu v odstaveném autě, je sluneční clona na čelní sklo. Předmět připomínající aluminiovou karimatku pořídíte zhruba od stokoruny.

„Dobře narovnat clonu není jen tak. A kvalita je mizerná, už po pár použitích se mi začala trhat,“ glosuje náš fotograf, když blyštivou plachtu zabuchujeme do dveří a přitlačujeme stěrači. Zavíráme i druhé auto a znovu čekáme.

Ještě než skončí naše dvacetiminutovka, měříme teplotu čelního skla. Zatímco clona, která mocně září odrážejícími paprsky, má jen 24 stupňů, u nezakrytého passatu ukazuje na stejném místě teploměr rovnou šedesátku.

A ten rozdíl v interiéru! Říci, že v autě se zástěnou je příjemný chládek, by bylo přehnané. V potemnělé kabině je ale úplně jinak než ve vedle stojícím autě, kde můžeme rovnou ždímat tričko. Slovy čísel jsme na palubní desce naměřili o osmnáct stupňů méně, rozdíl teploty vzduchu u loketní opěrky činil nezanedbatelné čtyři stupně (46 vs. 42 °C).

Není divu, že aluminiem potažené clony jsou běžnou výbavou lidí s obytnými vozy. Není moc jiných způsobů, jak zamezit pronikání paprsků přes čelní sklo. Pokud se chystáte odstavit na celý den vůz třeba právě u pláže, nákup a pár vteřin instalace clony bychom zvážili.

Jedeme

Odpověď na otázku, jak snížit zahřívání, bychom měli. Ale co dělat při odjezdu? Pro srovnání nás zajímá, jak moc vychladí interiér pětiminutová projížďka s otevřenými okny a o kolik se zatím sníží teplota ve voze s naplno zapnutou klimatizací.

Úleva – tak by se dal popsat pocit, když se rozjíždíme a spouštíme boční skla. Vánek profukuje interiér a nám je na světě hned o něco lépe – i když tlačítko AC zůstává vypnuté.

Jenže i to má svá úskalí. Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti chladivý vzduch proudící kabinou vozidla sice navodí momentální pocit tepelné pohody, pro řadu jedinců to však může být spolehlivá cesta k akutnímu zánětu dutin, středního ucha či očních spojivek, hrozí i následné prudké bolesti zátylku či angína.

Ve vedlejším voze už pět minut běží v uzavřeném interiéru naplno klimatizace. I když z výdechů fučí ledový vzduch, zrovna příjemně nám na rozpálených sedačkách není. Reálné teploty jsou přitom po pěti minutách v obou autech srovnatelné.

Kombinuj!

Jak tedy nejlépe vyzrát na jízdu autem ve skutečně parném dni? Teploty dílů interiéru mohou na přímém slunci stoupat i k osmdesáti stupňům. Ideálně tedy auto nechte ve stínu, nebo alespoň zakryjte čelní sklo.

Po příchodu pak vůz důkladně vyvětrejte! Otevřete okna i dveře a dejte autu chvíli na provanutí. Vždyť jak varuje ADAC, třeba o kovovou hlavici řadicí páky si lze způsobit i popáleniny.

Po rozjezdu zapněte klimatizaci. Než však zavřete okna, nechte vůz alespoň první minutu cesty profouknout venkovním vzduchem.

Že se nesmí jezdit se zapnutou klimatizací a otevřenými okny? Pravda, ale zvýšená spotřeba na těch pár metrech nevadí. Navíc i rozpálené ventilační soustavě chvilku potrvá, než z ní začne vát příjemně chladný proud. Po uzavření interiéru to ale se snižováním teploty nepřehánějte! Vždyť zdravotní důsledky mohou být výrazné.

„Rozdíl mezi interiérem a venkovní teplotou by neměl být vyšší než pět stupňů. Proud vzduchu také nemá jít na krk ani obličej. Je pravda, že když je venku pětatřicet a klimatizaci nastavíte na třicet, bude vám horko. Jinak ale riskujete různé zdravotní obtíže,“ varuje Milena Mrnková, primářka Centra individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Připravte se na cestu

Při jízdě za horka více než kdy jindy platí: nepřeceňujte síly, plánujte delší cestu se zařazením pravidelných přestávek s občerstvením a pohybem, a zejména dostatečně pijte – se známým doporučením, že káva a silný černý čaj se nepočítají do příjmu tekutin, musíme k nim pít dostatečné množství vody nebo minerálek.

„Doporučuji také jíst lehká a svěží jídla. Těžký pokrm totiž vyžaduje dlouhé trávení, které přispívá k pocitu únavy a ospalosti. Ideální je pro občerstvení vzít do vozu vychlazený meloun,“ říká Jiří Zika z Fakultní nemocnice Motol. Vhodný je podle něj lehký prodyšný oděv, který nebude řidiče nikde škrtit. „Důležité je také nezapomenout na dobrou náladu s nadhledem a velkorysostí, protože zvláště na hlavních tazích hrozí během léta zvýšená pravděpodobnost nečekaných komplikací. Pro případ kolon si pak s sebou vezměte uklidňující oblíbenou hudbu. Nebo ještě lépe dobře naladěnou společnost v kabině vozu,“ uzavírá.

Jak nás ovlivňuje počasí

Statistiky dokazují, že se stoupajícími teplotami vzrůstá i počet závažných nehod. „Ve vedrech je to dáno vyšší mírou únavy a nesoustředěností, kvůli nimž lidé snadno přehlédnou přednost v jízdě, přejedou bezdůvodně do protisměru nebo vyjedou mimo silnici a narazí například do stromu. To všechno jsou nehody s fatálními následky,“ říká Martin Farář z Besipu a dodává, že kritické jsou také dny, kdy dochází k prudkým změnám počasí, tedy změnám tlaku.

Podle něho se organismus s těmito změnami potřebuje vyrovnat, což si lidé ani neuvědomují. Často se to projevuje na psychice, kdy jsou lidé podráždění, zbrklí a to opět končí zbytečnými nehodami. Dopravní psycholožka Vlasta Rehnová shledává souvislost nehod s vysokými teplotami jako očividnou – ve střední Evropě zkrátka nejsme na vedra zvyklí. „Pokud by za všechno mohly jen samotné teploty, největší nehodovost by měli Jižané. Může za to ale střídání teplot. Hezké počasí v nás navozuje pocit menší ostražitost i a přišlápneme plyn. Naopak jakmile prší, jsme ve střehu,“ dodává Rehnová.

A co barvy?

Je pravda, že světlejší barvy lépe odrážejí sluneční paprsky? Dozajista ano! V rámci slunného reportážního dne jsme změřili teplotu několik hodin vedle sebe stojících vozidel. Výsledky? Zatímco karoserie černého vozu žhnula teplotou 74 stupňů, stříbrné auto mělo pouhých 60 °C. Úplně nejlépe v měření dopadl bílý vůz, jehož „kastle“ byla o dalších deset stupňů chladnější.

Ovládání klimatizace: Nejdřív minimum, až pak přitopit

Obecně se schopnost efektivněji hospodařit s výkonem motoru (a tedy i palivem) přisuzuje automatickým klimatizacím. Zatěžují kompresor jen tolik, kolik je pro dosažení požadované teploty uvnitř potřeba. A je jedno, zda tak činí změnou zdvihu pístů u kompresoru s proměnným výkonem, či intervalovým spínáním klasického řešení.

Málo se ví, že i u manuálních klimatizací se kompresor přizpůsobuje nastavenému výkonu chlazení. Když nastavíte vysoké otáčky ventilátoru, rychlý proud teplého vzduchu výrazně ohřívá výparník a nehrozí zmrznutí, které by zablokovalo přestup tepla. Jestliže však nastavíte nízké otáčky, musí nastoupit regulace kompresoru, aby se netvořil led. A tím klesne i odběr výkonu z motoru. Proto pokud už je vám zima, nejdřív snižte otáčky ventilátoru, až poté případně začněte přitápět. Když vzduch z výparníku proženete ještě přes radiátor topení, snížíte ochlazování interiéru, nikoliv zátěž kompresoru. Proto tak čiňte, až pokud je větrák na pozici 1.

Jak se starat o klimatizaci?

Pokud v zimě jezdíte na chemicky ošetřených vozovkách, myjte hliníkové díly vodou tak často, jak jen to je možné. Hlavně chladič (kondenzátor v přídi).

Kompresor klimatizace (tlačítko AC) zapínejte, jen když potřebujete chladit. Ale vždy aspoň jednou za čtrnáct dní.

Každý rok vyměňte kabinový filtr a zkontrolujte, zda nic nebrání odtoku kondenzátu od výparníku pod vůz. Nikdy nejezděte bez filtru, protože pak nečistoty ulpívající na výparníku podporují růst plísní. Pravidelně dezinfikujte výparník.

Každé dva roky nechte doplnit chladivo a olej. A to u někoho, kdo dokáže určit, kolik oleje vaše auto potřebuje. Klimatizaci vadí malé, ale i velké množství.

Každých pět let nechte udělat velký servis s výměnou vysoušeče, který pohlcuje vlhkost proniknuvší do okruhu klimatizace.

Čistěte prostor mezi chladiči klimatizace a motoru. Zanáší se jemnými nečistotami a k jejich odstranění musíte obvykle částečně rozebrat příď vozidla. Nečistoty však působí výrazně korozivně – v zimě nasávají slanou mlhu.