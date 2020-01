Jak vybrat a pečovat o autoplachtu: Horší než zima je malá prasklina

Péče o autoplachtu vypadá jednoduše, ale lidé u toho dělají řadu chyb na místech, kde by to nikdo nečekal. „Plachta vydrží od minus čtyřiceti do plus sedmdesáti stupňů Celsia. Objevuje se mýtus, že s ní musíte do garáže v zimě. Není to pravda. Jestliže se nechystáte třeba do Grónska, může zůstat leden únor v pohodě venku,“ usmívá se Středočech Pavel Buchal ve skromné výrobní hale v obci Zvěřínek na Nymbursku, kde vyrábí autoplachty.

A tryskem navazuje: „V případě otázky mytí ji stačí dvakrát měsíčně opláchnout vodou. Vyhněte se ovšem ředidlům, přesněji všemu, co leptá PVC,“ zvyšuje decibely v hlase samouk Pavel a doplňuje, že minimální životnost plachet na přívěsech dosahuje deseti let.

Zbystřit by nicméně člověk měl u sebemenších dírek. „Objeví se jedna a potom se trhá hravě jak listové těsto. Proto radím ihned záplatovat, než se puklina rozleze a oprava tudíž prodraží,“ vypráví Buchal.

Na co si mají dát zákazníci pozor, je už poctivé zaměření vozíku – v nejširším místě včetně zámků a vyčnívajících šroubů! „Dnes je trend cokoliv si objednávat přes internet. Lidé vezmou do ruky údaje z techničáku, které nesedí, a pak koukají, když plachta najednou nepasuje,“ zapojuje se sedmatřicetiletá Kateřina Klementová, Buchalova přítelkyně a druhý mozek firmy. Dvojice se tak shoduje, že se vyplatí s vozíkem přijet, nota bene u těch atypičtějších. „Pakliže to nejde, žádáme fotodokumentaci a opravdu detailní práci s metrem,“ komentuje Buchal s tím, že je zapotřebí změřit zevrubně všechny strany. Proč? „Možná se budete divit,“ překvapuje trochu Klementová, „ale řada přívěsných vozíků je na každé straně jinak dlouhá.“

10 rad, které ušetřé čas i peníze

1. Plachtu omývejte vodou alespoň jednou měsíčně.

2. Vyhněte se ředidlům a všem přípravkům leptajícím PVC.

3. Po každé manipulaci zkontrolujte i nejmenší praskliny a okamžitě je nechte opravit.

4. Plachta na vozíku vydrží i největší mrazy, tudíž ji v zimě nemusíte sundávat.

5. Při uskladnění dejte pozor na myši a další hlodavce, kteří plachty velmi rádi prokousávají.

6. Pokud se rozhodnete objednat plachtu přes internet, změřte opravdu poctivě každou délku vašeho přívěsného vozíku.

7. Vozík vždy měřte v nejširším místě včetně vyčnívajících šroubů a zámků.

8. Ideální řešení však představuje zavítat i s vozíkem do prodejny, kde s vámi všechno zkonzultují.

9. U klasických vozíků by se gramáž plachty na metr čtvereční měla pohybovat mezi 600 až 700 gramy.

10. Místa, která dostávají více zabrat (typicky rohy), nechte vyztužit.

