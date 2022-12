Jak vypadá autoškola s tankem? Podívejte se na fotky z výcviku českých vojáků

Vojáci si například musí hlídat, aby jim hlaveň nepřečnívala do křižovatky.

Česká armáda se brzy dočká nových tanků Leopard 2A4, které získala od Německa darem za vojenskou podporu Ukrajiny, kam z Česka putovaly letité sovětské tanky T-72. Ještě před přepravou prvních tanků Leopard do Česka však probíhá cvičení v Německu, během kterého se řidiči tanků seznamují s novou technikou. A drobnou ochutnávkou z tohoto výcviky se armáda nedávno pochlubila na svých stránkách.

Prvních osm řidičů tanků a techniků Armády ČR absolvovalo přeškolovací kurz na německé tanky Leopard v termínu od 17. října do 11. listopadu. Kurz sestával jak z teoretické části, kde se vojáci seznámili s technikou jízdy či údržbou, tak z praktické části, kdy si všechno osahali a vyzkoušeli na skutečných tancích.

Vojáci pro sebe měli vyčleněné čtyři tanky Leopard a stejný počet instruktorů. Přeškolování probíhalo v okolí severoněmeckého Munsteru, jehož obyvatelé jsou z většiny vojáci – sídlí zde totiž několik útvarů německé armády. Výcvikový prostor se pak nachází přímo za hranicemi města, což tankisté využívají k přesunům po běžných silnicích. A to si v praxi mohli vyzkoušet i čeští vojáci.

„Základ výuky spočíval právě v jízdě po veřejné komunikaci, což s tanky Leopard lze, protože jsou vybavené gumovými pásy. Jezdili jsme po železničních přejezdech, místy předjížděli cyklisty, pouštěli chodce na přechodech a míjeli se s protijedoucí technikou. Párkrát jsme si vyzkoušeli i jízdu po kruhovém objezdu,“ měl s úsměvem prozradit jeden z českých vojáků.

Například u značky Stop si pak vojáci museli dávat pozor, aby hlaveň tanku nepřesahovala do křižovatky. Zkrátka situace, se kterou se v autoškole nesetkáte. Podobně jako v autoškole však vojáci využívali speciální vozidlo, respektive výcvikový tank Leopard.

Ten je vybaven prosklenou věží a podobně jako vozy autoškoly má zdvojené řízení. Jeden z českých tankistů navíc doplnil, že je tank Leopard 2A4 v mnohém srovnatelný s nejnovější českou čtvrtou modernizací tanku T72, označovanou T-72M4CZ. Ta přitom tvoří společně s první modernizací (T72M1) výzbroj 73. Tankového praporu s posádkou v Přáslavicích.

„Oba tanky jsou si v mnohém podobné. Mají například automatickou převodovku a čtyři rychlosti dopředu. Výhodou Leopardu je oproti T-72M4CZ systém protiběžných pásů, které tank otočí na místě. U německého vozidla je také podstatně jednodušší přístrojová deska, u T-72 je naopak řada sdělovačů, budíků a ovladačů, které si musí řidič hlídat,“ uvedl český tankista.

Na již konaný kurz naváže brzy stejný kurz, opět pro osm příslušníků Armády ČR. Na úvodní výcvik v Německu pak následně naváže intenzivnější kombinovaný výcvik českých a německých tankistů v ČR, jak uvádí web Ministerstva obrany. Přeškolení na německé tanky by přitom nemělo představovat problém, komentoval výcvik jeden z vojáků.

Doplňme, že Armáda ČR nejprve získá čtrnáct tanků Leopard 2A4, které doplní jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel, postavené na platformě tanku Leopard 2. Starší, ale plně funkční tanky, původně pocházejí z výzbroje ozbrojených sil Švýcarska a SRN. Součástí dodávky je rovněž balíček náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora, která zahrnuje i výcvik.

Ministerstvo obrany by přitom mělo zvažovat, že do budoucna pořídí až padesátku moderních tanků Leopard 2A7+, které patří k nejmodernějším tankům na trhu. Již přislíbené tanky Leopard 2A4 však představují zásadní pokrok ve srovnání se základními tanky T72M1. Ve srovnání s modernizovanými tanky T72M4CZ by pak měl Leopard 2A4 nabízet například lepší pancéřování a lepší ochranu posádky.

Ostatně namísto automatického systému nabíjení má tank Leopard čtvrtého člena posádky, který bere munici z odděleného prostoru. Při zásahu věže tak na rozdíl od tanků T72 (a jiných sovětských strojů) nehrozí následný výbuch munice uložené po jejích bocích, který mnohdy celou věž utrhne a okamžitě usmrtí posádku.