Jaká je kondice baterie ojetého elektromobilu? Aplikace do smartphonu slibuje detailní data

Nejednoho zájemce o elektrické svezení odrazuje zatím stále vysoká pořizovací cena nových elektromobilů a čeká tedy na to, až bude širší výběr na trhu ojetin. V takové situaci ale nastane problém – v jakém stavu je baterie, nejdražší komponenta elektrického vozu?

Pohledem to nepoznáte, ale to neznamená, že to nejde zjistit. Existuje způsob, jak to změřit a vyzkoušel ho kolega Martin Vaculík na ojetém Fiatu 500e druhé generace.

Martin Vaculík zjišťoval, jak dlouho vydrží baterka elektromobilu! • auto.cz

Některé autobazary uvádí u elektromobilů stav zdraví baterie, tzv. SoH, State of Health. A kolegu Vaculíka děsí poměr mezi kilometrovým proběhem a udávaným zdravím baterie. Hodnota SoH znamená poměr kapacity baterie v jejím aktuálním stavu k nové, takže 94 % SoH znamená, že baterie má 94 % své původní kapacity.

Měření, jakkoliv přesné a s vysokou vypovídající hodnotou, je přeci jen věc, kterou nechcete dělat u deseti ojetin v užším výběru. Britská firma Clearwatt však nyní přichází se snazší a levnější cestou – aplikací s názvem EV Health Checker.

Aplikace má používat data, které o sobě vozidlo poskytuje, a informace z řidičova smartphonu k vytvoření detailní zprávy o spotřebě a výkonech vozu v reálném světě. Navíc k tomu přidá informace o stavu zdraví baterie ve srovnání jak s novým autem daného modelu, tak i se srovnatelnými ojetými vozy, dále odhad vývoje degradace baterie do budoucna a odhad dojezdu auta v různých podmínkách.

Elektromobily nejsou jediná cesta. Škoda bojuje za alternativy ČTK Elektromobilita

Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda, resp. aby tohle zvládla pouhá aplikace v mobilu. Ona však nefunguje sama od sebe, je třeba do ní zadat údaje o vozidle včetně registrační značky a následně chvíli jezdit s aplikací běžící na pozadí. Jak se mobil dostane k datům vozidla, jako je např. poměr rychlonabíjení k pomalému nabíjení, web společnosti neuvádí, hovoří však o „průlomové technologii mobilní telematiky“, která sbírá data. Ta jsou následně analyzována „enginem Clearwatt, analyzátorem dat čekajícím na patent, který využívá fyziku, chemii a strojové učení k porozumění výkonům vašeho elektromobilu“.

Výstupem z aplikace je zpráva o stavu vozu včetně zdraví baterie. Teoreticky tak aplikaci můžou použít prodávající ke zvýšení lákavosti svého elektromobilu, také by ji ale mohl použít kupující při testovací jízdě, je-li všechno tak snadné, jak to z webu firmy vypadá.

Rychlonabíjení může být problém

Zmíněné rychlonabíjení baterie může znamenat její rychlejší degradaci, zejména jedná-li se o nikl-mangan-kobaltovou (NMC) baterii. Ty totiž zpravidla odolávají častému rychlonabíjení hůř než lithium-železofosfátové (LFP) baterie.

Nový typ baterie pro elektromobily se sám uhasí. Vznikl v Koreji Marek Bednář Elektromobilita

„V současnosti většina řidičů elektromobilů svá auta nevlastní, takže jim tolik nejde o jejich stav. Například u obchodního zástupce je větší pravděpodobnost, že bude využívat rychlonabíjení často, a také bude překračovat doporučený limit nabíjení do 80 %. To zrychlí degradaci baterie,“ říká Patrick Cresswell, spoluzakladatel a výkonný ředitel Clearwattu.

V Británii funguje ještě jeden způsob, jak se domoci informací o stavu zdraví baterie elektromobilu. British Car Auctions, velký obchodník ojetými auty z firemních flotil, stav baterie u aut, která nabízí, měří přímo na daném kuse. Získá tak zprávu o stavu baterie včetně potenciálních rizik spojených s vadnými moduly či články baterie.

Spoluzakladatelka specializované prodejny EV Experts v Surrey Estelle Millerová nicméně varuje před tím, aby některé zdroje neoznačovaly baterii v mizerném stavu za skvělou. „Skutečně potřebujete znát stav zdraví baterie,“ potvrzuje. „Viděli jsme nicméně zprávu na ojetý Volkswagen e-Up, v níž společnost, která baterii měřila, označila skóre zdraví baterie jako vysoké, ale ve skutečnosti byl stav zdraví velmi nízký – to číslo bylo schované v patičce zprávy,“ dodává.