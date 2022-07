James May má nový pořad. V ukázce předvádí, jak řídit v Římě

James May se nevěnuje jen pořadu The Grand Tour. Stejně jako jeho kolegové Jeremy Clarkson a Richard Hammond si občas odskočí "jinam".

V posledních letech se May například věnoval pořadu o vaření nebo cestopisu z Japonska. A právě na ten navazuje nový seriál, v němž James představuje hlavní tvář. Tentokrát ovšem divákům netradičním způsobem přibližuje Itálii.

Show nese jméno James May: Our Man In Italy (James May: Náš člověk v Itálii) a už nyní je k dispozici na streamovací službě Prime Video patřící společnosti Amazon. Představu o podobě nového seriálu si pak můžete udělat z ukázek, které jsou dostupné na platformě YouTube.

A jedna z nich je poměrně zajímavá z řidičského pohledu. James May se v ní totiž učí řídit v římském provozu. Jestli jste někdy v hlavním městě Itálie byli, pak určitě víte, že tamní doprava je velice specifická. Provoz tam umí být nejen hustý, především však pro neznalé působí až chaoticky. Abyste v takovém provozu uspěli, musíte zapadnout.

Jamese, vyznávajícího jinak ohleduplný styl řízení, který označuje jako "křesťanský", římský způsob šoférování učí v malém Fiatu Panda herečka Guia Scognamiglio. Ta navíc britskému moderátorovi vysvětluje důležitost různých gest a pohybů rukou, které Římané také rádi a často používají.

Tak jak myslíte, že si James vedl?