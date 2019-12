James May zvažuje konec v The Grand Tour, prý se nechce rozpadat na veřejnosti

James May je součástí slavné moderátorské trojice již téměř 20 let, nyní však prý zvažuje svůj odchod. A jak z rozhovoru vyplynulo, zřejmě by mol přijít konec celé show.

Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond tvoří slavnou moderátorskou trojici již téměř dvacet let. Během té doby společně zažili nespočet dobrodružství, vyzkoušeli stovky zajímavých aut a několikrát jim šlo i o život. Jenže ani tahle moderátorská trojice nemládne a James May nyní promluvil o svém možném odchodu do důchodu.

Nejmladším z trojice je Richard Hammond, který nedávno oslavil padesátku. May na dortu naposledy sfoukl 57 svíček a Clarkson prý „každou vteřinou“ oslaví šedesátku, jak uvedl May ve svém rozhovoru pro The Sun. Současně však dodal, že se na něm stárnutí nepříjemně podepisuje.

„Jak se cítím ze stárnutí? Špatně. Nyní jsem v druhé polovině své padesátky a upřímně řečeno, trochu se rozpadám,“ přiznal May. „Rozvíjí se mi nervové poruchy a bolesti a nemyslím si, že tohle zvládnu dělat o mnoho déle, protože se nechci rozpadat na veřejnosti. Bylo by to nedůstojné a nemyslím si, že by to lidé chtěli vidět.“

May se přitom společně se svými kumpány objevil začátkem měsíce v novém díle The Grand Tour: Seaman, kde všichni vyměnili výkonné automobily za motorové čluny. A zatímco Clarkson a Hammond vsadili na výkon, May se na cestu vydal ve stylovém (a také pomalém) člunu. A nástrahy plavby na rozbouřené vodě snášel o poznání hůř, než jeho kolegové.

Trojice moderátorů má přitom s Amazonem uzavřenou smlouvu na další tři devadesátiminutové filmy, přičemž následující epizoda se bude odehrávat na Madagaskaru. Poslední sezóna The Grand Tour už se však omezila pouze na velkolepé výpravné speciály, což Jeremy Clarkson v posledním díle minulé sezony dokonce obrečel.

„Téměř jistě je toho víc za námi, než před námi. Jak dlouho se ještě chcete dívat na staré chlápky?“ dodal May. „Jeremy je zřejmě ještě víc sešlý než já. Když vám trvá 15 minut vylézt z Ferrari, pořád se na to chcete dívat? Je to smutné. Nikdy jsme si nemysleli, že to budeme dělat tak dlouho – a opravdu nikdy jsme nepřemýšleli, jak by to mělo skončit.“

V závěru pak James naznačil, že by podobně jako většina umělců chtěl odejít stále ještě v momentě, kdy o něj mají fanoušci zájem. „Měl byste opustit publikum, které chce víc.“

James May se však nevěnuje jen pořadům o autech. Pro Amazon nedávno natočil šestidílný cestopis Our Man In Japan, ve kterém bude diváky provádět po zajímavostech Japonska. Dokument by měl být dostupný na Prime Video již od příštího měsíce a May se prý při jeho natáčení dobře bavil. Pokud by tedy přišly další nabídky na dokumenty, zřejmě by jimi nepohrdl.