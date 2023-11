Japonská rallye v cíli: Evans vyhrál a je vicemistrem světa

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Za vítězem dojel druhý Francouz Sébastien Ogier a Fin Kalle Rovanperä, kteří tak pojistili Toyotě na domácí soutěži kompletní stupně vítězů. Jedná se o čtyřiačtyřicátý případ v historii šampionátu, kdy vozy jedné značky obsadili první tři místa v cíli. Současně podesáté triumfoval tímto způsobem výrobce v zemi, odkud pochází.

Poslední den bylo na programu šest rychlostních zkoušek. Zóna montáže pneumatik rozdělila dvě smyčky po třech rychlostních zkouškách a celkem čekalo na posádky 84,08 měřených kilometrů. Závěrečná erzeta se jela tradičně jako Power Stage, kde získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Incident konečně vyřešen

Ředitel soutěže Haruo Takakuwa byl pokárán za incident na RZ9, která otevírala sobotní program. Došlo k tomu, že Thierry Neuville dojel bezpečnostní vůz, který byl ještě na trati a málem do něj narazil. Zkouška byla přerušena v době, kdy byli na trati kromě Neuvilla ještě jezdci Takamoto Katsuta, Ott Tänak a Esapekka Lappi. Podle komisařů Mezinárodní automobilové federace (FIA) porušil ředitel článek 12.2.1., který odkazuje na selhání při přijímání přiměřených opatření v nebezpečné situaci.

Rozhodnutí sportovních komisařů znělo: „Nastala vážná a nebezpečná situace, protože ředitel závodu zahájil zkoušku, když se neujistil, že je to bezpečné. Bylo to především kvůli tomu, že bezpečnostní vůz nedodržel pokyny dané na třech bezpečnostních instruktážích před samotnou soutěží.“

Vítěz se nenechal zaskočit

Evans začínal poslední den letošního šampionátu s náskokem 1:15,0 minuty na druhého Ogiera a v cíli měl k dobru ještě o 2,7 více. „Pokud někdo chtěl zaútočit, mohl to udělat ráno, protože na osmnácté zkoušce dala najet minuta. Pokusili jsme se tomu zabránit. Ovšem na Power Stage rozhodně nebudeme tlačit,“ komentoval situaci Evans. Slovo dodržel, s přehledem si dojel pro výhru a v cíli ještě dodal: „Po minulém roce je to příjemný pocit. Nebyly tu lehké podmínky, máme za sebou dlouhý víkend. Pro tým je to neuvěřitelný výsledek.“

Druhé místo obsadil osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, který letos startoval v osmi vybraných podnicích a třikrát dokázal zvítězit. S bodovým ziskem z Japonska mu patří pátá příčka v konečném účtování šampionátu. „Tuto sezonu jsem si hodně užil, jsem rád, že jsem mohl jet nějaké soutěže. A tady jsem rád za výsledek celého týmu,“ uvedl Francouz. Za ním skončil třetí staronový mistr světa Kalle Rovanperä, který v průběhu soutěže nevyhrál ani jednu rychlostní zkoušku, což se mu letos přihodilo ještě v Mexiku. „Nemyslím, že jsem odvedl během celého víkendu dobrý výkon. S výsledkem můžeme být spokojeni. Také jsem rád za Taku, který zajížděl skvělé časy. Celkově to byla docela povedená sezóna,“ prohlásil finský pilot v cíli rallye.

Pokud mluvil o Takovi, měl tím na mysli svého japonského týmového kolegu Takamoto Katsutu, který dojel na pátém místě. Pro domácího jezdce nešlo jen o úspěšný celkový výsledek, ale pro způsob jakým si pro něj dojel. Vyhrál osm rychlostních zkoušek, což bylo nejvíce ze všech jezdců v Japonsku. Jeho kousek je o to zajímavější, že během předchozích 64 startů v mistrovství světa jich vyhrál dohromady patnáct erzet. „Pokud jde o rychlost, tak jsem spokojený, ale celkově zklamaný. Mrzí mě ztráta ze začátku soutěže, mohly z toho být první čtyři místa pro Toyotu. Každopádně moje velké poděkování patří divákům, kteří byli skvělí,“ prohlásil v cíli Katsuta.

Rozpačité loučení Tänaka

Čtvrté místo získal Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20N Rally1), který byl po páteční havárii Thierryho Neuvilla nejlepším jezdcem jihokorejské značky. „Pro nás tu bylo důležité najít rychlost. První půlka sezony se povedla, druhá už moc ne. Těším se na příští rok,“ řekl Lappi. Narážel především na pět svých velkých nehod během sezony, kromě toho ovšem dokázal vyhrát tři soutěže. Nejvíce z jezdců týmu Hyundai.

Šestý dojel do cíle Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1), který se tímto výsledkem rozloučil s modrým oválem, se kterým strávil aktuální sezonu. Vyhrál soutěže ve Švédsku a Chile, minimálně pro příští rok odchází k týmu Hyundai. „Upřímně jsem nebyl letos se svými výkony spokojen. Snadno jsem spadl do frustrace, když jsme nestačili ostatním, což bylo celý rok,“ uvedl Estonec.

Konečné pořadí (po 22 z 22 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 3:32:08,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:17,7; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:46,5; 4. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +2:50,3; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +3:10,3; 6. Tänak, Järveojä (Est./Ford Puma Rally1) +3:28,3; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +7:33,7 (1. v kategorii WRC2); 8. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +8:49,6; 9. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:25,9; 10. H. Arai, Tačikui (Jap./Peugeot 208 Rally4) +22:22,7; 11. Fukunaga, Saida (Jap./Škoda Fabia Rally2 evo) +24:39,0; 12. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +27:53,0; 13. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +28:04,7; 14. Bolland, Morrissey (Irl./Citroën C3 Rally2) +28:38,6; 15. Šinkai, Ando (Jap./Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally) +35:41,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí MS (po 13 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 250 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 216; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 189; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 174; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 133; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 113; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 101; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 42; 10. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 33; 11. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 29; 12. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 29; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 26; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 16; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 13; 17. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 18. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 19. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 10; 20. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2 a Ford Fiesta Rally1) 8; 21. Lindholm (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 22. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 6; 23. Ciamin (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 26. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 27. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. H. Arai, (Jap./Peugeot 208 Rally4) 1.

Značky: 1. Toyota 548; bodů; 2. Hyundai 419; 3. Ford 283.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 136; 2. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 111; 3. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 104; 4. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 98; 5. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 91; 6. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 86; … 11. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 38; 13. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36. Bodovalo 48 jezdců.

Výsledky jsou neoficiální.