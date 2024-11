Japonská rallye v cíli: Neuville mistrem světa, Tänak havaroval

Nedělní poslední den se odehrával převážně na jihovýchodě, s Nukatou a jezerem Mikawako obě erzety se jedou dvakrát. Ovšem mezi závěrečným servisem a Power Stage u jezera Mikawako absolvovali účastníci soutěže třetí návštěvu stadionu Toyota na okruhu dlouhém 2,15 km.

Tanak zahodil více šancí

Závěrečný den začínal na prvním místě Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), ale pak přišel moment na 19,1 kilometru z celkové délky 20,37 kilometrů rychlostní zkoušky. Tänak se ocitl v rychlé pravé zatáčce mimo trať a spadl do hlubokého příkopu. Pro jezdce závod skončil a bez ohledu na zbývající průběh soutěže to znamenalo, že Neuville se stal mistrem světa. Mimochodem na stejném místě jaké Tänak, havaroval později bývalý pilot formule 1 Heikki Kovalainen. Fin dokonce posadil svou Toyotu GR Yaris Rally2 přímo na havarovaný hyundai.

Tänakova havárie se stala nepříjemnou nejenom pro něj, ale také pro tým Hyundaii, který přišel o důležité body v hodnocení značek. Jak Hyundai, tak i Toyota měli před závěrečnou zkouškou, na které se získávají bonusové body, shodně 553 bodů a o titulu ve značkách rozhodovala právě poslední erzeta celého letošního šampionátu. Jezdci Toyoty získali na Power Stage osm bodů dvojice od Hyundaie pouze pět. Japonská značka tak získala osmý titul a z toho čtvrtý v řadě.

Japonská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Evans si dojel pro deváté vítězství v kariéře a díky němu ai polepšil na konečné druhé místo ve světovém šampionátu. Navázal tak na své úspěchy v konečném pořadí v MS z let 2020, 2021 a 2023. „Jsem velmi spokojený s výsledkem a velmi šťastný za tým. Děkuji také svým týmovým kolegům. Nebyl to rok, který jsme chtěli, a je nám líto, že jsme nemohli získat vítězství v šampionátu jezdců. Příští rok to zkusíme znovu,“ prohlásil Evans v cíli.

Již od cíle sedmnácté zkoušky rozdával Neuville úsměvy. V závěrečné zkušce byl druhý, aůe Hyundai to k titulu nepomohlo. „Upřímně se cítím skvěle, pracovali jsme na tom tak dlouho, takže jsme velmi šťastní. Vždycky do toho dáme všechno, ale letos jsme za to byli odměněni. Nemám slov, ale chci jen poděkovat všem, kteří toho byli součástí, kteří nás podporovali, a také nám a týmu. Snažil jsem se ve finiši pomoci týmu, ale bohužel to nestačilo, což mě moc mrzí,” komentoval situaci Neuville.

Pohled na nového šampiona

Poprvé se objevil Thierry Neuville v podniku mistrovství světa 2009 v Katalánsku, když mu bylo 21 let. S vozem Citroën C2 R2 tehdy kvůli technické závodě nedojel. V sezoně 2010 startoval v juniorském mistrovství světa. Získal jedno vítězství a také zaznamenal několik užitečných výsledků v Intercontinental Rally Challenge (IRC) na strojích S2000. V roce 2011 si Neuville připsal vítězství IRC na Korsice a Sanremu, což přimělo tým Citroënu WRC nabídnout mu v roce 2012 celou sezónu ve svém juniorském týmu World Rally Team.

Poté, co skončil sedmý v šampionátu 2012, dostal nabídku továrního týmu Ford na sezonu 2013. Obsadil čtyři po sobě jdoucí druhá místo, tři třetí místa a získal druhé místo v šampionátu jezdců. Pro sezonu 2014 podepsal víceletou smlouvu o tom, že bude vedoucím jezdcem nového týmu Hyundai WRC.

Neuville ve své debutové sezoně této značky vyždímal ze stále se zlepšujícího i20 WRC nejvíce a třikrát skončil na stupních vítězů. Jeho první pódium přišlo v Mexiku, částečně díky lahvi ležáku Corona, kterou používal k dolévání rozbitého chladiče. Rok zakončil s pěti umístěními na stupních vítězů a obsadil druhé místo v MS.

Japonská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Sezóny 2017 a 2018 přinesly z Neuvillova pohůedu záblesky lesku, ale nestačilo to na to, aby zadržel Sébastiena Ogiera v souboji o titul jezdců. Navzdory tomu, že v obou sezonách vedl pořadí, skončil v obou případech jako druhý. Navzdory třem výhrám v roce 2019 a jednomu v roce 2020 Neuville opět zaostával. Necelý týden před zahájením sezony 2021 se rozešel s dlouholetým spolujezdcem Nicolasem Gilsoulem a spojil síly s krajanem Martijnem Wydaeghem.

Dvojice si okamžitě sedla a připsala dvě vítězství, z toho jedno během domácího startu v Belgii. Jejich výkony však stačily jen na to, aby si zajistili třetí místo v šampionátu. Podobný příběh byl v letech 2022 a 2023, kdy oba roky skončily opět třetí. Neuville má podepsanou smlouvu s Hyundaiem také na ročník 2025, ve kterém bude obhajovat titul.

Šestatřicetiletý Belgičan absolvoval 168 podniků v MS a 131 z nich dokončil na bodovaných pozicích. Po 69 rallye byl na stupních vítězů a z toho získal 21 výher. Vybojoval 2102 bodů a vyhrál 411 rychlostních zkoušek. Poté, co skončil v mistrovství světa druhý v letech 2013, 2016, 2017, 2018 a 2018, se stal v sezoně 2024 historicky dvacátým jezdec, který se stal šampionem.

Japonská rallye (po RZ22 z 22 RZ):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +3:23:41,0; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:27,3; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:55,6; 4. T. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:02,6; 5. Munster, Louka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +3:11,5; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +6:54,1; 7. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +10:04,3; 8. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +11:50,8; 9. Arai, Matsuo (Jap./Škoda Fabia R5) +13:24,3; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +14:15,8; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +16:51,0; 12. Kogure, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +18:53,0; 13. N. Katsuta, Kimura (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +21:27,9; 14. Nutahara, Azuma (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +25:21,4; 15. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +25:41,2; 16. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +27:22,0; 17. Fukunaga, Saida (Jap./Škoda Fabia Rally2 evo) +28:53,9; 18. Fumal, Escartefigue (Bel., Fr./Alúpine A110 Rally RGT) +37:19,2; 19. Auriol, Giraudet (Fr./Toyta GR Yaris) +38:44,0; 20. Murata, Unemoto (Jap./Toyota GR Yaris) +40:50,2; … 31. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:32:01,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí MS:

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 237 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 207; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 200; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 186; 5. . Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 162; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 114; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 114; 8. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 46; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 44; 10. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 44; 11. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 40; 12. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 33; 13. Solberg (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 27; 14. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 24; 15. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 14; 17. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 9; 18. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 19. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 20. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 21. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 22. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 23. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 24. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 3; 26. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 27. Arai (Jap./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 28. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 29. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 30. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 31. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 32. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 33. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 561; 2. Hyundai 558; 3. Ford 295.

Vedení v soutěži: Rovanperä 78, Ogier 43, Neuville 39, Tänak 28, Evans 27, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Sordó 2, Fourmaux 1.

Vítězové RZ: Ogier 50, Neuville 50, Rovanperä 47, Tänak 30, Evans 25, Katsuta 17, Fourmaux 11, Lappi 5, Mikkelsen 4, Sordó 3, Sesks 2, Linnamäe 1, Pajari 1.

Výsledky jsou neoficiální.