Japonská rallye po 1.dnu: Vede Tänak, Neuville měl technické problémy

Pátek byl nejdelším dnem celé soutěže se 126 soutěžními kilometry a zahájil nejdelší erzetou, již ikonickou Isegami's Tunnel (23,67 km). Dopoledne byly na programu tři rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. Dělila je servisní zóna určená pro výměnu pneumatik. Den zakončily dva průjezdy superspeciálkou v Okazaki.

Špatný začátek, lepší konec

Pokud chtěla Toyota zaútočit na vítězství v hodnocení značek, nemohla si přát horší vstup do soutěže. Na RZ2 musel měnit Sébastien Ogier levé přední kolo a Takamoto Katsuta stáhl levou zadní pneumatiku z ráfku. Oba propadli na osmnácté, respektive sedmnácté místo. „Nevím, kde jsem udělal defekt. První zatáčky byly hodně kluzké. Přišel jsem úplně o jakoukoliv motivaci,“ líčil své pocity dost rezignovaným osminásobný mistr světa.

V průběhu dne však své pozice vylepšili. Katsuta je čtvrtý se ztrátou desetiny sekundy na třetího Francouze Adriena Fourmauxe (Ford Puma Rally1) a o dalších 21,6 sekundy zpět je Ogier na pátém místě. Nejrychlejším z trojice továrních vozů Toyota GR Yaris Rally1 je Elfyn Evans na druhém místě. „Necítil jsem se na trati špatně, ale Tänak jede asi o něco rychleji. Přirozeně jsem trochu zklamaný dopolednem, měli jsme potenciál udělat to lépe. Naučili jsme se nějaké věci na sobotu a doufejme, že budeme konzistentnější den. Uvidíme, co udělá počasí,“ říkal velšský pilot, který byl během pátku nejrychlejší ve třech zkouškách. Na vedoucího jezdce ztrácí 20,9 sekundy.

Japonská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Když zlobil ventil turba

Vraťme se však k pátečnímu dopoledni. Po třetí rychlostní zkoušce vedl Tänak před Neuvillem o 1,9 sekundy, ale pak se začalo rodit drama. Neuville ztratil během čtyř měřených úseků 7:08,5 minuty a na vině byl problém s plnicím ventilem turbodmychadla jeho vozu Hyundai i20 N Rally1. Belgičan se propadl po prvním dnu až na patnácté místo a mankem 1:43,9 minuty na desáté, tedy poslední bodovanou pozici. Před ním jsou sedmým místem počínaje seřazeny vozy kategorie Rally2.

„Jsem samozřejmě zklamaný, pravděpodobně nejsem jediný. Myslím si, že celý tým je zklamaný událostmi dne, protože nám očividně v tuto chvíli nejdou věci podle plánu. Začal jsem velmi dobře v dobrém rytmu a dařilo se mi zrychlovat,“ komentoval situaci Neuville. Kdyby se bodovalo podle starého systému, byla by jeho pozice mnohem nejistější. Ve hře jsou však ještě body za nedělní zkoušky a bonusové body za Power Stage. Takže důležitých šest bodů, které potřebuje, má stále na dosah. Pojede však pod větším tlakem.

Vedoucí Tänak neustále zdůrazňoval, že hodnocení výrobců je jediné, na co se soustředí, a to i přes Neuvilleho problémy, které nechává stranou. „Máme pořád jasný úkol. Musíme zůstat před Toyotou, to je jisté,“ říkal. Když byl upozorněn, že se situace zkomplikovala, Tänak zavtipkoval: „Tak co s tím mohu udělat jiného?“ Estonec na prvním místě usiluje nejenom o individuální titul, ale bojuje také za značku Hyundai a její touhu získat celkové prvenství ve značkách. Hyundai však vypadl ze hry Nor Andreas Mikkelsen, který v RZ5 narazil do stromu. A jezdci na továrních toyotách jsou přece aktuálně na druhém, čtvrtém a pátém místě.

Sobota se pojede v podobném formátu jako v pátek s trojicí rychlostních zkoušek na severovýchodě od Nagoje. A to včetně nového testu Mount Kasagi, který se pojede dvakrát. Superspeciálka na Toyota Stadium se odehraje večer místního času, což je dopoledne středoevropského.

Onboard z vozu Elfyna Evanse na Japonské rallye 2024 • Toyota Gazoo Racing WRC

Japonská rallye (po RZ9 z 22 RZ)

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 1:26:17,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +20,9; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:53,9; 4. T. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:54,0; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:15,6; 6. Munster, Louka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +2:37,4; 7. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +3:43,6; 8. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:57,1; 9. McErelan, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +5:55,7; 10. H. Arai, Matsuo (Jap./Škoda Fabia R5) +5:57,4; 11. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +6:02,7; 12. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:07,7; 13. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +6:09,7; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6:28,5; 15. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +7:41,3; 16. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +8:35,5; 17. Kogure, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:37,0; 18. N. Katsuta, Kimura (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +8:42,9; 19. Jamamoto, Salminen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:52,1; 20. Nutahara, Azuma (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +10:27,5; … 28. Auriol, Giraudet (Fr./Toyta GR Yaris) +15:58,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Japonské rallye

Sobota 23. 11. – 00.05 RZ10 (16,47 km), 1.03 RZ11 (11,60 km), 2.16 RZ12 (22,79 km), 5.05 RZ13 (16,47 km), 6.08 RZ14 (11,60 km), 7.16 RZ15 (22,79 km), 11.05 RZ16 (2,15 km). Etapa celkem 103,87 km).

Sobota 23. 11. – 23. 11. RZ17 (20,23 km).

Neděle 24. 11. – 0.35 RZ18 (13,98 km), 1.38 RZ19 (20,23 km), 4.17 RZ20 (2,15 km), 6.15 RZ21 (13.98 km) – Power Stage. Etapa celkem 70,57 km.