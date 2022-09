Je libo obytný Citroën ze 30. let s cedrovou nástavbou? Jeden je k mání

Máte-li zálibu v podivných obytných vozech, které jsou směsicí různorodých nápadů, máme něco přesně pro vás. To, co vidíte na fotografiích, je obytný vůz, jenž začal svůj život jako náklaďák automobilky Citroën. Před pár lety si jej pořídila rodina, od níž se dočkal úpravy do současné podoby. A co víc, aktuálně je na prodej.

Vozidlo na fotkách se momentálně nachází v britském městě Uckfield, odkud si případný budoucí majitel musí zajistit jeho odvoz. Auto sice má motor – údajně benzínový řadový čtyřválec Land Rover o objemu 2,25 litru z roku 1974 – a je pojízdné, ale ještě neproběhla jeho registrace po přestavbě. Mimochodem, čtyřválec od Land Roveru ve své době produkoval kolem 55 kW a 163 Nm, přičemž jeho spolehlivost a výdrž jej proslavily po celém světě. Spojen je s pětistupňovou manuální převodovkou.

Rodina si náklaďák s korbou přivezla přímo z Francie, přičemž v inzerátu je na jednom místě uveden modelový rok 1939 a na jiném datum první registrace vozu 1937. Stávající majitel jej vlastní od roku 2017 a obytný prostor, ve kterém pak s rodinou žil od roku 2018, postavil sám. Na konstrukci je použito cedrové dřevo, přičemž vzadu je prý dostatek místa pro přespání pěti osob – dvou na rozkládací pohovce a tří nad ní na sklopné ploše.

Kromě místa na přespání si ve voze našla místo také kuchyňka s úložnými prostory a lihovým vařičem. Navíc je vůz vybaven dřezem, toaletou, sprchou a dalšími skříňkami a odkládacími prostory. Instalována jsou dokonce kamínka na dřevo, elektřina, solární panel a baterie. Nádech moderny přináší také LED světla. Prodejce říká, že auto potřebuje ještě několik věcí dodělat, ale nejedná se o velké práce.

V inzerátu prodejce dále dává budoucímu majiteli tip na využití – že prý by upravený Citroën byl vhodný na pronajímání skrze Airbnb. Jako příklad uvádí maďarský pár, který podobným způsobem přestavěl nákladní vůz a nyní jej pronajímá jako ubytování. Maďarské řešení se ale více blíží klasickému bydlení, protože prostor přechází z korby vozu do volného prostoru a do vlastní terásky, takže se auto zřejmě nemůže přesouvat z místa na místo, zato nabízí nepoměrně komfortnější provedení obytného prostoru.

Kolik, že prodejce za svůj výtvor žádá? V inzerátu je uvedena cena 22.500 liber, tedy v přepočtu zhruba 622 tisíc korun. Podívejte se do galerie – je to něco, co by vás lákalo? I za cenu vysoce překračující půl milionu korun? Pokud ano, zkuste se prodejci ozvat. A až to přitáhnete do Čech, dejte vědět, přijedeme se mrknout.