Tento unikátní Ford Model T je možná nejstarším obytným vozem, nyní je na prodej

Obytné vozy se staly v posledních letech obrovským hitem, jeden z nejstarších dochovaných kousků je ale přes sto let starý.

Na webu aukční společnosti Bonhams se objevil vůz, který bývá často označován za nejstarší známý obytný automobil na světě. Unikátní Ford Model T vznikl na objednávku zámožné rodiny a dodnes se jedná o naprostý unikát. Starší obytný vůz nejspíš nenajdeme, první ale nebyl.

Pro zajímavost totiž dodejme, že titul prvního sériově vyráběného obytného automobilu bývá připisován vozu Pierce-Arrow Touring Landau z roku 1910, často označovanému jako Pierce-Arrow Special Touring Landau. Právě ten totiž údajně jako první sériově vyráběný vůz nabídl spaní pro dva lidi, tekoucí vozu, toaletu a další výbavu, která byla nad poměry doby.

Vraťme se ale k obytnému Fordu, který se objevil na stránkách Bonhams. Vozidlo bylo na zakázku postaveno v roce 1914 a jeho objednavatelem měl být člen rodiny Bentall. Ta se proslavila založením stejnojmenného obchodního domu již v roce 1987 a navíc patřila k aristokracii. O peníze na podobný projekt, který musel být ve své době mimořádně nákladný, tak jistě neměla nouzi.

Základem obytného automobilu se stalo šasi vozu Ford Model T, které však prošlo prodloužením a vyztužením u společnosti Baico. Ta pak své logo zanechala i na masce chladiče. Obytnou nástavbu dodala společnost Dunton z Readingu, která proslula svými mimořádně kvalitními tradičními cestovními karavany – ještě taženými koňmi.

Rodina si vůz objednala v trochu nešťastné době, krátce před začátkem první světové války, a není zřejmé, kolik toho s ním vlastně stihla procestovat. Předpokládá se, že vozidlo bylo prodáno ve dvacátých letech a následně opuštěno. Objeveno bylo v Sheppertonu a v sedmdesátých letech prošlo kompletní rekonstrukcí, na které pracoval Leo Smith společně s truhlářem Robinem Tannerem.

Zřejmě díky kvalitní konstrukci a použitým materiálům bylo možné znovu použít až 95 procent dřeva z původní karoserie. Po několikaleté renovaci byl vůz vystaven v roce 1976 na akci Společnosti historických užitkových vozidel (HCVC) při jízdě z Londýna do Brightonu. Hned z první akce si přitom vůz odvezl několik ocenění.

Vůz s registrační značkou CR 4134 se od té doby objevil na mnoha akcích i v mnoha médiích - od různých magazínů, až po televizní pořady. Velké přízni pozornosti se přitom ani nelze divit, na svůj věk vypadá vůz opravdu neskutečně. Navíc je i vcelku praktický.

Dřevěná karoserie by měla nabízet poměrně slušnou izolaci, podlaha je pak vyrobena z leštěné borovice. Po obou bocích vidíme externí úložné prostory a jeden je umístěn i vzadu. Okna jsou vybavena zelenými sametovými závěsy, díky kterým nabídne kabina naprosté soukromí. Zajímavé jsou také dělené boční dveře se schránkou, do kterých se leze po schůdcích.

Pro řidiče a spolujezdce je přichystána komfortní sedačka, kterou je ale možné otočit dozadu a vytvořit tak prostředí útulné místnosti. Kabina je pak vybavena masivními skříněmi ve stylu velšských komod, zajišťujícími dostatek úložných prostor, čtyřmi lůžky, kamny na dřevo, stolkem, dalším místem na sezení, atd. Zkrátka vše, co může být na cestách potřeba.

Unikátní historický obytný vůz navíc dostal i dobovou výbavu a působí tak téměř jako stroj času, který posádku přenese hluboko do minulosti. Cena za tento bezesporu unikátní kousek historie přitom není ani tak děsivá, jak by se dalo čekat. Experti Bonhams totiž očekávají, že by se mohla pohybovat v rozmezí 20.000 až 30.000 liber (cca 576.000 až 864.000 Kč). O konečné ceně se však rozhodne až během aukce, která odstartuje 10. září.