Je libo výkonnější Audi S3 než Audi RS 3? Manhart se svojí úpravou výkonnější model překonal

Ani samotné Audi nepočítalo s tím, jak se bude nové Audi RS 3 dařit. V České republice je dle aktuálního stavu vůz vyprodán a zájemci o zcela nový model s legendárním pětiválcem pod kapotou tak mají nyní smůlu. Co by však řekli na to dostat z o kategorii výkonnostně níže postaveného modelu S3 ještě o trochu vyšší výkon, než má model RS 3?

Nenechte se zmást, Audi S3 je samo o sobě velmi povedené sportovní náčiní. 2,0litrový čtyřválec v sériovém provedení nabízí 228 kW (310 koní) a 400 Nm točivého momentu. Motor disponuje vstřikovacím systémem s tlakem až 350 barů a variabilním systémem časování ventilů AVS (Audi Valvelift System).

Audi RS 3 je vrcholem “trojkové” řady. Ikonický 2,5litrový pětiválec je zde naladěn na 294 kW (400 koní) s nejvyšším točivým momentem 500 Nm. Na silnici i okruhu se chová naprosto skvěle a nový driftovací režim RS Torque Splitter je již jen třešničkou na dortu.

Manhart S 400 nejenže rozdíl mezi modely S3 a RS 3 maže, on dokonce tu nejsilnější variantu překonává. Upravený model vychází ze sedanu a dostává z 2,0litrového čtyřválce 298 kW (405 koní) a 515 Nm točivého momentu.

Manhart tohoto výkonu docílil přidáním nového intercooleru, karbonového sání, výfukového systému Remus a samozřejmě přemapování motoru. Nový výfuk s dvojitými koncovkami výfuku s karbonovým krytem kromě zlepšeného akustického doprovodu dodávají také vizuální efekt v podobě střílení z výfuku.

Manhart u upraveného modelu S3 snížil světlou výšku hned o 30mm oproti standardní verzi. Se sníženým podvozkem fungují dokonale v harmonii nová devatenáctipalcová kola Manhart Concave One. Exteriér vozu má tmavě šedou metalickou barvu s černými a červenými polepy.

V případě přání zákazníka lze barvu změnit. Podobné pravidlo platí také u interiéru a brzdového systému - Manhart ho ponechává v sériové podobě, pokud si však zákazník bude přát, nabídne úpravu v obou případech. Ceny všech dostupných úprav nabízí Manhart na vyžádání.