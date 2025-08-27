Původní Land Rover Defender V8 připomíná slavného britského politika. Vznikne jich jen pár
Britové sice předchozí řadu Defender odpískali, v malých sériích ji ovšem stále nabízejí. Jedna z nich odkazuje na sira Winstona Churchilla.
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (1874 až 1965) je považován za jednoho z nevýznamnějších politiků 20. století. Dvojnásobný britský premiér patřil k hlasitým odpůrcům Mnichovské dohody, která měla Hitlera „uplatit“ a přesvědčit, že velký válečný konflikt není řešením.
I jemu se však nevyhnuly kontroverze. Je například spojován s hladomorem v Bengálsku, který si vyžádal miliony mrtvých. Odpůrci mu vyčítají také plošné bombardování německých Drážďan v únoru 1945, které si vyžádalo okolo 20 tisíc mrtvých. Hodnocení ovšem ponechme na historicích.
V Land Roveru si bývalého ministerského předsedu evidentně považují, pojmenovali po něm totiž limitovanou edici deseti exemplářů minulé generace offroadu Defender. Ta navazuje na Land Rover Series I, který byl Winstonu Churchillovi v roce 1954 darován. Novinka má dokonce na karoserii vyobrazenou i jeho poznávací značku UKE 80.
Všech deset vozů je vyvedeno ve stejném odstínu Bronze Green, přičemž vedle krátkého a středního rozvoru (verze 90 a 110) jsou k dispozici dvě karosářské verze: klasický Station Wagon s pevnou zadní částí a Soft Top s plátnem.
Základní cena Land Roveru Defender V8 Churchill Edition není vůbec lidová. V Británii startuje na 232.500 liber, což je v přepočtu asi 6,6 milionu. Vedle nízkého počtu vyrobených kusů a jistého sběratelského potenciálu hodnotu auta zvyšuje i použitý motor. Jedná se totiž o pětilitrový zážehový osmiválec o výkonu 405 koní, který spolupracuje s osmistupňovým automatem od ZF.
Defender navíc dostal také exteriérové prvky s galvanizovaným povrchem a šestnáctipalcová ocelová kola. Čalounění kombinuje semianilinovou kůži v odstínech Bottle Green a Winsdor Ebony, před řidičem přitom nejsou žádné digitální přístroje, ale klasické budíky. Retro nádech živí také klasické „DINové“ rádio s podporou DAB a Bluetooth.
Za verzi Soft Top si připlatíte 280 tisíc korun, přičemž dostanete plátěnou střechu a boky na míru. Z nuly na 100 km/h se tenhle na pohled stařičký Land Rover Defender dostane za 5,9 sekundy, verze 110 s prodlouženým rozvorem je o dvě desetiny sekundy pomalejší. Maximální rychlost dosahuje 171 km/h. V Land Roveru vůz vybavili trojicí diferenciálů, pružinami a stabilizátory Eibach, teleskopickými tlumiči Bilstein a brzdami od společnosti Alcon.
Všech deset vyrobených aut bude nabídnuto věrným zákazníkům, kteří si finální specifikaci postaví dle přání.
Zdroj: Autoexpress, video: Lego, foto: Land Rover