Němci poslali starý Volkswagen Golf do bariéry. Výsledek je fatální
Stará auta jsou stále oblíbená mnoha automobilovými nadšenci. Jsou stylová a jezdit s nimi může být zábava. Jen holt nesmíte bourat!
Moderní auta možná už nejsou tak řidičská, mají samé displeje, avšak když přijde řeč na bezpečnost, jsou ve všem lepší než jejich předchůdci. Jak se moc změnila pasivní bezpečnost automobilů od první poloviny 80. let, nedávno ukázala německá Dekra.
Ta vzala druhou generaci Volkswagenu Golf vyráběnou v letech 1983 až 1992 a podrobila jej klasickému nárazovému testu dle původní metodiky Euro NCAP. V ní vozidlo bourá při takzvaném přesazeném nárazovém testu pouhými 40 procenty šíře přídě do deformovatelné bariéry, která supluje přední deformační zónu moderního auta rychlostí 64 km/h. Test má suplovat čelní střet dvou vozidel, třeba v situaci, kdy jedno odbočuje doleva a druhé jedoucí v přímém směru do něj narazí.
Zatímco na poměry vozidel 80. let vykazoval Golf II solidní pasivní bezpečnost, ověřenou americkým nárazovým testem NHTSA, už dle měřítek 90. let byla jeho bezpečnost podprůměrná. Ostatně Golf III z roku 1991 byl v tomhle ohledu přelomový, neboť zvládl přesazený nárazový test rychlostí 56 km/h polovinou přídě do pevné bariéry. Také v porovnání s Golfem II vážil o 150 kg více.
Test Euro NCAP je ale ještě přísnější a jak to dopadlo, vidíte na fotkách a videu. Došlo ke zborcení sloupku A, skutečně hrozivému posunutí palubní desky a zejména volantu (samozřejmě bez airbagu) do hloubky kabiny. Deformační zóna je příliš krátká a střední část málo tuhá. Všimněte si třeba značné deformace prahu, který se zcela rozpáral. Nebo posunutí levého předního kola, které je tak v kabině. Co by udělalo s řidičovýma nohama, netřeba rozebírat.
Naměřené hodnoty zpomalení nejsou k dispozici. Na druhou stranu je jasné, že míra poranění hlavy bude smrtelná, a tedy že parametr HIC (Head Injury Criterion) bude výrazně převyšovat mezní hodnotu 1000, která se považuje už od 70. let za hraniční hodnotu mezi životem a pravděpodobnou smrtí nebo minimálně vážným poraněním hlavy.
Hodnotu HIC výrazně snižuje airbag v kombinaci s napínači bezpečnostních pásů. Tady by však nepomohl vzhledem ke kolapsu střední části kabiny, kde se výrazně zredukoval prostor pro přežití. Právě pasivní bezpečnost je dnes největší problém třeba i funkčních youngtimerů. Můžete výborně řídit a třeba i dodržovat dopravní předpisy. Nikdo vám však nezaručí, že do vás někdo jiný nenarazí. A představa, že řídíte krásný dvojkový Golf, ideálně v GTI 16V nebo G60, a čelně do vás narazí šofér v soudobém SUV, je minimálně děsivá. Bohužel v praxi reálná, už i proto, že auto je dnes stejně běžné jako třeba pračka nebo myčka. Problém je, že ne všichni řidiči jej dokážou dobře ovládat. Mnozí na to ani nemají vlohy. Ještě jezdit chtějí a také musí.
Zdroj: Dekra, Euro NCAP, NHTS, wikipedia
Foto Dekra a Svět Motorů
Video Dekra (youtube)