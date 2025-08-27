Pořád to ještě jde! Mercedes pracuje na novém osmiválci, dostanou ho ty nejlepší modely
Osmiválcový motor je s Mercedesem spjat, kam až naše paměť sahá. A jak se zdá, ani v blízké budoucnosti tomu nebude jinak.
Zatím poslední generace zážehového osmiválce Mercedesu je na trhu už 11 let. Turbodmychadlem dvakrát přeplňovaný agregát s přímým vstřikováním benzinu se nabízí coby řada M176, M177 a M178. Přirozeně pohání sportovní modely AMG, ovšem nikoliv bez výjimky. Pokud zůstaneme u větších modelů s podélně uloženým hnacím řetězcem, onu výjimku představuje model C63. Předchůdce osmiválec nabízel, současné vydání ale dostalo „jen“ přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr. V jiných modelech se však tyhle osmiválce stále nabízejí.
Důležité je, že Mercedes pracuje na nové generaci V8, která by měla mít označení M179 a která by se měla na trhu objevit koncem roku 2027. Opět se s ní počítá ve větších modelech a ve sportovně laděných vozech AMG na platformě AMG.EA. Jak velí doba, bude nový osmiválec výhradně elektrifikovaný ve snaze splnit emise připravované emisní normy Euro 7. Mercedes slibuje další zvýšení výkonu, což je trochu s podivem, uvážíme-li, že stávající osmiválec nabízí až 550 kW. A sice v AMG GT Black Series. Jeho zvláštností je tvar klikového hřídele. Ten je plochý, takže sousední protizávaží svírají vzájemně úhel 180 stupňů.
U nového motoru se ale mluví o zvýšení výkonu na více než 800 koní, tedy 588 kW. Důvodem je uplatnění stávajícího osmiválce Mercedesu-AMG v britském Aston Martinu Valhalla. Ten pohání osmiválec M178 naladěný na výkon 609 kW.
Aniž by prozradil podrobnosti, ředitel vývoje vozidel AMG Steffen Jastrow řekl britskému Auto Expressu, že nadcházející osmiválcový motor bude mít větší výkon než Black Series. Inženýři v Affalterbachu již „stanovili výkon v určitém rozsahu a horní hranice je samozřejmě vyšší než to, co známe dnes“.
Nový osmiválec má také nabídnout rychlejší reakci na přidání plynu, což je pozoruhodné. Nabízet osmiválec v současné době se může zdát skoro zbytečné, avšak dle slov generálního ředitele AMG Michaela Schiebeho v rozhovoru pro Motor1 před několika měsíci vyplynulo, že se stále najde mnoho zákazníků, kteří takový motor ve svém superautě chtějí.
Na řeč přišel také budoucí návrat osmiválce do AMG C63. Na odpověď je údajně ještě brzy. Nicméně šéf AMG připustil, že společnost „ztratila některé zákazníky“ poté, co snížila počet válců na polovinu, a dodal, že technologie elektrifikovaného dvoulitrového motoru „by mohla být lépe vysvětlena“. Toto složité hnací ústrojí se používá také v kombi C63 a modelech GLC 63.
Zdroj: Mercedes-AMG, Auto Express, Motor1, Wikipedia
Foto: Mercedes-AMG