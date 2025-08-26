Podcast Za volantem: Nehoda či smrt za volantem jsou otázkou sekund, řiká Veronika Vošická Buráňová
Dnešní auta jsou technicky výborně vybavená, asistenční systémy hlídají mrtvé úhly, sledují jízdní pruhy. Zároveň dopravní inženýři pracují na tom, aby byly silnice přívětivější a odpouštěly drobné chyby řidičů. „Přesto: když dojde k nehodě, technika bývá až druhotná. Statisticky víme, že špatný technický stav auta nebo samotná silnice se na nehodách podílejí jen z málo procent. Většinu tvoří lidský faktor,“ říká Veronika Vošická Buráňová, kterou si do nejnovějšího podcastu pozval David Šprincl a za hodinu probrali téma bezpečnosti vážně i humorně.
Při těžkých nehodách, které končí vážnými zraněními nebo smrtí, se vše odehraje během jedné a půl až dvou sekund. „Takový čas často vůbec nestačí na reakci, natož na vyhnutí se nehodě,“ říká mimo jiné v podcastu „Za volantem“ Veronika Vošická Buráňová. „Například pokud Škoda Octavia 1.9 TDI první generace o hmotnosti 1300 kilogramů narazí do pevné překážky osmdesátikilometrovou rychlostí, vznikne při tom kinetická energie kolem 321 000 joulů. To odpovídá situaci, jako bychom toto auto zvedli do výšky pětadvaceti metrů – tedy zhruba do osmého patra paneláku – a pustili ho čumákem na zem. Taková síla se musí někde uvolnit. Pokud v autě sedí člověk, část z ní skončí v něm,“ vysvětluje.