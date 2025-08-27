Jsou elektromobily příliš pomalé? Tento už se dotáhl na Bugatti
Elektromobily se sice chlubí špičkovým zrychlením, ale v maximální rychlosti často zaostávají za tříválcovou fábií. A jak vám potvrdí každý správný Čech, auto co nejede alespoň 250 km/h nemá smysl kupovat. Že to jde i jinak se rozhodl ukázat BYD, jehož hypersport Yangwang U9 nově pokořil rychlostní rekord.
Značka Yangwang vznikla v roce 2023 jako taková technologická zkušebna BYD. Nejnovější technologie nejdříve zamíří do drahých modelů Yangwangu, než se podívají i do zbytku portfolia. Všechny tři současné modely Yangwangu mají i některé speciální funkce, které na jiných vozech obecně moc nevídáme.
Supersport U9 je elektromobil se čtyřmi elektromotory. Systémový výkon je 960 kW, na stovku auto zrychlí za 2,36 sekundy. Baterie má kapacitu 80 kWh, dojezd má být 450 kilometrů a nabíjecí výkon 500 kW – auto mimochodem má dva nabíjecí porty, které je možné používat současně. Také jde o první auto na světě, které má 1.200V architekturu.
Specialitou U9 je pokročilejší systém aktivního odpružení, které využívá vzduchové měchy i hydrauliku. Každé kolo dokáže nastavit individuálně, díky čemuž dokáže „tančit“ i skákat. Právě na to se zaměřila propagační videa, na kterých se elektrické kupé dlouhými skoky dostává přes sérii nerovností.
Yangwang ale vyrobil i silnější variantu nazvanou Track Edition. Každý ze čtyř elektromotorů má výkon 555 kW, systémový výkon je 2.220 kW. Tedy jde o nejsilnější produkční auto všech dob, dosavadním rekordmanem byl Lotus Evija s 1.500 kW. Reagoval na něj nedávno mimochodem i Mate Rimac, který stojí za automobilkou Rimac a nově i Bugatti. Podle něj je v podstatě nemožné, aby auto tento výkon udrželo déle než pár krátkých sekund.
Nicméně Yangwang U9 se nově stal držitelem rekordu pro nejrychlejší produkční elektromobil. Na německém testovacím okruhu ATP Automotive Testing Papenburg se rozjel na 472,41 km/h. Rekord vytvořil německý profesionální řidič Marc Basseng, který seděl za volantem při předchozím světovém rekordu v maximální rychlosti elektromobilu v roce 2024. Tehdy jel v japonském voze Aspark Owl, který má výkon 1.475 kW a dosáhl tehdy 438,7 km/h.
Po dokončení letošní jízdy Marc řekl: „Loni jsem si myslel, že jsem dosáhl svého maxima. Vůbec jsem nečekal, že tak brzy překonám svůj vlastní rekord – ale tady jsme, na stejné trati, s novými technologiemi, které to umožnily.“
Na produkční spalovací vozy ale stále Yangwang nemá. U Koenigsegg Jesko Absolut se maximálka odhaduje na 530–560 km/h, Bugatti Chiron Super Sport 300+ se umí rozjet na 490 km/h a SSC Tuatara se dostala na 474,8 km/h. Ve srovnání s těmi je ale čínské bestie podstatně levnější. Zatímco všechny tři zmíněné vozy se prodávají za desítky milionů korun, Yangwang U9 vyjde v přepočtu na necelých 5.000.000 korun.
Minimálně tedy za „základní“ verzi s 980 kW, cenovka Track Edition zatím zveřejněna nebyla. Pro srovnání, standardní U9 se při testování dokázala rozjet na 391,94 km/h. Yangwang už oznámil vstup i na evropský trh, s U9 se tedy v budoucnu možná projedeme i zde.
Zdroj: BYD, zroj foto: BYD, zdroj videa: BYD