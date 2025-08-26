Luxusní značka Seatu už v Česku prodala 10 tisíc aut. Jubilejní kousek jezdí v Brně
Španělská značka Cupra hlásí na českém trhu rekordní tempo. Přispěl k tomu rozvoj dealerské sítě, i stabilní zájem o modely Leon a Ateca, zatímco model Formentor dál kraluje registracím.
Od roku 2018, kdy se Cupra stala samostatnou značkou, si napříč Evropou buduje image dynamické automobilky zaměřené na mladou a řidičsky orientovanou klientelu. Prvním velkým posunem bylo představení modelu Formentor – prvního vozu navrženého od základu pro značku Cupra. V současné době jsme svědky dalšího dynamického růstu, který pozitivně ovlivňuje i český trh.
Právě sem automobilka během svého osobitého tažení dodala vůz s pořadovým číslem 10.000. Jubilejním vozem se stala výkonná verze Leon Sportstourer VZ Extreme s dvoulitrovým zážehovým motorem TSI o výkonu 333 koní (245 kW), jenž na všechna kola posílá dvouspojková převodovka DSG. Ducha značky vystihuje i jeho šedý odstín Enceladus Grey. K předání novému majiteli došlo v brněnském showroomu společnosti Opportunity.
|Registrace podle modelů od roku 2022
|Model
|1-7 m. 2025
|2024
|2023
|2022
|Cupra FORMENTOR
|723
|1476
|1312
|2043
|Cupra ATECA
|567
|231
|30
|40
|Cupra LEON
|514
|377
|344
|48
|Cupra TERRAMAR
|418
|30
|Cupra BORN
|0
|15
|87
|26
|Celkem
|2228
|2138
|1784
|2175
Za tímto úspěchem stojí usilovný rozvoj v posledních letech. Cupra významně zapracovala na rozšíření dealerské sítě a nyní má zastoupení kromě Brna také v Českém Krumlově, Olomouci, Ostravě, Průhonicích u Prahy a ve Znojmě.
Stabilně nejprodávanějším modelem je Formentor, který loni nasbíral 1.476 registrací, zatímco druhý Leon 377 registrací. V předešlých letech se Cupra držela kolem dvacátého místa v počtu registrací. Letos se v uplynulých sedmi měsících vyšvihla na 15. pozici s 2.228 registracemi. Přitom za celý loňský rok jich posbírala jen 2.138. Předpokládá se, že do konce roku statistiky významně vylepší SUV Terramar, které má na kontě už 418 registrací. Překvapením je stabilní zájem o stále aktuální model Ateca, který si od roku 2018 vystačil jen s dílčími modernizacemi.
Zdroj: Cupra, SDA