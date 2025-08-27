Nový Volkswagen T-Roc konečně oficiálně: Už jsme v něm seděli! Elektřina střídá naftu
Nový T-Roc začíná tam, kde skončil jeho velmi úspěšný předchůdce. Přináší více elektrifikace, nejmodernější konektivitu, ale také zajímavý design.
Původní Volkswagen T-Roc byl v roce 2017 zcela novým modelem. Měl doplnit a hlavně rozšířit nabídku SUV. Že šlo o povedený model, dokazuje v dnešních měřítkách téměř osmileté aktivní období.
Nová generace hodlá na úspěch původního vydání navázat. Sám Volkswagen nový T-Roc označuje nejen jako kompaktní SUV, kterým bezpochyby je, ale současně jej řadí do podkategorie CUV (Crossover Utility Vehicle). V porovnání s běžnými kompaktními SUV, které u VW s trochou fantazie zastupuje tradiční model Tiguan, nabízí Volkswagen T-Roc v rámci kategorie CUV dynamičtější vzhled. Jde zejména o tvarování zadní části, jež se svažuje, čímž připomíná karoserii kupé. Oproti nim je ale zvýšený, ne však o tolik, jako je tomu u klasických SUV.
V hierarchii SUV Volkswagenu se model T-Roc řadí mezi kompaktnější T-Cross a zmíněný větší Tiguan. S novým tiguanem, vyráběným od loňského roku, a také s jeho prodlouženou verzí tayron sdílí novinka poslední evoluci modulární architektury MQB evo.
Možná ještě zajímavější je ale důraz na udržitelnost. Přibližně 20 procent všech plastových dílů je vyrobeno z recyklovaných materiálů. Hmotnostně se jedná až o 40 kg. T-Roc je tak první VW s tak velkým podílem recyklovaných plastů v konstrukci.
O číslo větší
Příbuznost nové generace modelu T-Roc k nejnovějším modelům Volkswagenu prozrazuje na první pohled přední část s velmi úzkou štěrbinou masky chladiče a nízkými protáhlými světlomety. Na první pohled tak novinka při pohledu zepředu velmi připomíná modely Tayron a také ID.7. Nejde ale jen o vzhled. V předním nárazníku jsou vstupní otvory, jejichž průřez lze měnit. Lze tak aktivně řídit mimo jiné také chlazení předních brzdových kotoučů.
Sloupky A karoserie dostaly plastové obklady, které mají snižovat aerodynamický hluk a zlepšovat odvod dešťové vody. Linie střechy je nejvyšší v přední části, přibližně na úrovni předních sedadel. Odsud dále dozadu se mírně svažuje. Na pátých dveřích našel své místo nezvykle dlouhý, pečlivě aerodynamicky optimalizovaný střešní spoiler.
Aerodynamika hrála při vývoji novinky důležitou roli, neboť přispívá ke snížení spotřeby paliva. V porovnání s předchůdcem se součinitel čelního odporu vzduchu snížil poměrně výrazně, a sice z 0,344 na 0,29. Zmíněný údaj ještě více vynikne, když uvážíme čelní plochu 2,4 m².
Nová generace je v porovnání s první o 122 mm delší (4373 mm). Rozvor se prodloužil o 28 mm na 2631 mm. Auto je zároveň širší o devět milimetrů (1828 mm) a o stejnou hodnotu vyšší (1562 mm). Nabízí se srovnání s modelem T-Cross, který je o 238 mm kratší, a také modelem Tiguan, který je o 166 mm delší.
Ve třech verzích
Zmínil jsem velmi úzké přední světlomety. Právě osvětlovací technika je jednou z několika zásadních inovací, které nový Volkswagen T-Roc nabízí. Světlomety budou k dispozici ve třech variantách. Základem jsou nová diodová světla označená prostě LED. Od výbavy Life budou svítilny také ve zpětných zrcátkách.
Vyšší výbava Style a vrcholná R-Line dostanou ve standardu pokročilejší verzi předních světlometů LED Plus. Zahrnují dynamické přisvěcování do zatáčky a také integrované prosvětlené logo VW. Součástí LED Plus je schopnost přizpůsobit osvětlení okolním podmínkám, stejně jako nabídka funkce světla do špatného počasí, tedy vlastně to, čemu se kdysi říkalo „mlhovky“.
Vrcholem osvětlovací techniky jsou svítilny IQ.Light LED Matrix. Pracují v několika základních režimech – potkávací světlo, režim s dynamickým svícením do zatáčky a konečně mód matrix. Opět nechybí funkce přisvěcování do zatáčky, kterou má na starosti samostatný modul ve vnitřní části světlometu. Co se týče funkcí a osvětlení, tak to odpovídá světlometům známým už z tayronu. Jde zejména o schopnost dálkových světel takzvaně ořezat jízdní pruh, což neoceníte pouze vy při jízdě po dálnici, ale také řidiči jedoucí v protisměru.
Zajímavě řešené jsou také zadní skupinové svítilny s prostorovým (3D) efektem. Velmi efektivně působí osvětlený pás, stejně jako červeně prosvícené logo VW.
Elektřina střídá naftu
S druhou generací modelu T-Roc z nabídky vypadly vznětové motory. Naopak ty zážehové už jsou výhradně elektrifikované. K dispozici tak budou T-Roc eTSI, čili mild-hybrid, a T-Roc Hybrid. V době uvedení je však k mání jen 1.5 eTSI, a sice ve dvou výkonových variantách – 85 a 110 kW. Liší se i maximem točivého momentu, kdy slabší verze nabízí 220 N.m a výkonnější 250 N.m. Obě verze se párují výhradně se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Manuální převodovka již v nabídce figurovat nebude.
Obě mild-hybridní jednotky pracují s napětím 48 voltů a jejich základem je přeplňovaný čtyřválec 1,5 TSI EA 211 evo2. V porovnání s předchozí generací motor dostal modifikovaný systém vypínání poloviny válců ACT plus. Spalování pracuje s Millerovým cyklem v kombinaci s turbodmychadlem s regulací otáček změnou úhlu nastavení rozváděcích lopatek. Motor navíc pracuje ve všech provozních režimech v ideálním stechiometrickém poměru, tedy lambda rovno jedna.
Mild-hybrid využívá pokročilejší verzi se zvýšeným napětím na 48 voltů a lithium-iontovou baterií. Zdrojem elektrické trakce je vodou chlazený startér-alternátor propojený se spalovacím motorem plochým řemenem. V režimu pohonu poskytuje výkon 14 kW a maximální točivý moment 56 N.m, což zlepšuje dynamiku zejména při rozjezdu.
V příštím roce nabídku pohonných jednotek obohatí větší čtyřválec 2.0 eTSI, tedy také s mild-hybridem a výkonem 150 kW, který se bude párovat s pohonem všech kol 4Motion. Ve druhé polovině roku 2026 dorazí nový pohon 1.5 Hybrid se systémovým výkonem 100 a 125 kW. Výkon spalovacího motoru činí v tomhle případě 96, respektive 110 kW.
Můžou být i tři
Po zevrubném popisu se pojďme přesunout do kabiny. Vyšší výbavy nabídnou výborná přední sedadla ErgoActive. Ta se kupodivu pojí jak s manuálně nastavitelnými sedadly, tak také s elektrickým ovládáním. Nabízejí masážní funkci, kterou aktivujete tlačítkem na bočnici sedáku uprostřed čtyřcestného ovladače nastavení tuhosti bederní opěrky. Samotný program poté zvolíte na dotykové obrazovce. V nabídce je několik programů a následně můžete nastavit dobu, po níž mají sedadla masírovat, a dále intenzitu masáže.
Palubní deska v podstatě kopíruje tu v tiguanu, respektive tayronu. Nechybí centrální vícefunkční ovladač primárně sloužící pro změnu hlasitosti audia. Prostě kolečko na středovém tunelu. Jde o jeden z mála mechanických ovladačů.
V podstatě vše totiž nastavujete a ovládáte na již zmíněné dotykové obrazovce. Ta je v T-Rocu zcela nová a jejím základem je čtvrtá generace modulárních infotainmentů, proto označení MIB4. V nabídce budou dva displeje ve formátu 16:9. Základní verze má úhlopříčku 10,4 palce a nemá integrovanou navigaci. Vyšší varianta využívá displej 12,9 palce. Tady už navigace je. Navíc je k dispozici na přání pokročilý hlasový asistent IDA. Systém navíc chytře pracuje s umělou inteligencí.
Ony ty displeje mohou být až tři. Kromě zmíněné dotykové obrazovky rozhraní je to elektronický přístrojový štít Digital Cockpit Pro, který nahradil starší Digital Cockpit. Vyniká skvělou čitelností a také možností konfigurace. A chlubí se úhlopříčkou 10 palců. K ovládání slouží tlačítka na pravém rameni volantu s nápisy „view“ a „ok“. Třetím displejem může být průhledový, který se promítá přímo na čelní sklo.
Na centrálním displeji je stále přítomno ovládání klimatizační a ventilační soustavy. A dále si můžete jeho obrazovku uspořádat dle vlastních preferencí. Na horní řádek si tak můžete manuálně přidat ikony jednotlivých podmenu, díky čemuž do nich můžete vstupovat přímo. Není tedy třeba je hledat v základní nabídce, která je tak rozsáhlá, že může být na první pohled trochu nepřehledná. Horní řádek obrazovky je tak vlastně opakem spodního, kde je ovládání zmíněné klimatizace. Konfigurovat ale můžete i pravou stranu obrazovky, která tak může zobrazovat třeba aktuální přehrávání hudby.
Kde to má kliky
Nový T-Roc ale nezaujal jen designem či výbavou, ale také třeba prostorností. Vpředu se tak pohodlně usadí osoba vysoká až 1,85 metru. Ve druhé řadě zase v porovnání s předchůdcem přibylo na délku 122 mm. Zavazadelník je nyní zvětšený o 20 litrů na 465 litrů. Navíc jej lze zvětšovat sklápěním opěradla v poměru od 1/3 po 2/3.
Při vystupování mě velmi zaujalo řešení vnitřních klik dveří. Stále využívají mechanického táhla. Jsou integrované do prodloužení dveřní loketní opěrky do místa, kde jsou tlačítka uzamčení dveří, a tedy před ovladač zrcátek. Upřímně, pokud o nich nevíte, tak najít je může být trochu problém. To platí hlavně v případě, kdybyste potřebovali auto co možná nejrychleji opustit.
V prostoru před otočným multifunkčním ovladačem je slot na mobilní telefon. Nechybí i jinde běžné indukční dobíjení. Plocha pro odložení smartphonu je poseta miniaturními symboly vajíček. Navíc je zde aktivní chlazení telefonu přes průduchy v palubní desce v místě plochy pro telefon. To je údajně potřeba kvůli poměrně vysokému nabíjecímu výkonu.
Nový Volkswagen T-Roc ale nabízí ještě více zajímavostí. Třeba pokročilé asistenční systémy, které usnadňují řidiči jeho ovládání. Za tímto účelem je za čelním sklem vyspělá multifunkční kamera. Nechybějí ultrazvuková čidla v zadním nárazníku a další prvky. O nich ale zase příště, třeba až se v nové Volkswagenu T-Roc svezeme.
Zdroj: Volkswagen, Wikipedia, technické školení na první generaci VW T-Roc Foto: Volkswagen a Tomáš Dusil