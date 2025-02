Je tlak na STK k něčemu? Jen za procento fatálních nehod může technika

Studie německého výzkumného institutu FKA došla k závěru, že jen necelé jedno procento smrtelných autonehod se stane kvůli technické závadě. Za drtivou většinou tak stojí řidič a případně vnější prostředí.

Vývoj je přitom jednoznačný, podíl technických závad vytrvale klesá, což dokazují jak data o nehodách, tak data o stavu vozidel při pravidelných technických prohlídkách. V Německu podíl vozů s potížemi klesá ve všech kategoriích stáří.

Je tu ale drobná maličkost. Ono necelé procento platí pro Německo. Data ukazují, že čím lépe se Evropané mají, tím méně mají smrtelných nehod kvůli technickým závadám. Bohatší země mají lepší vozy, mladší vozy a i v rámci jedné kategorie stáří je mají v lepším stavu.

Technická závada je ve většině případů potíž s pneumatikami. To je podle studie něco, co se obtížně „řeší“ instalací dalších technologií. Vozy už musí monitorovat tlak, ale už nemohou spolehlivě vyhodnocovat vzorek nebo použití letní pneumatiky v zimním období. Až s výrazným odstupem jsou v příčinách nehod potíže se světly a s brzdami.

V Evropě je nyní tlak na to, aby se předpisy týkající se technických prohlídek dál zpřísnily. To v důsledku zvýší i požadavky na samotné automobilky. Vozy budou muset být na vyšší dohled připraveny a přísnější bude i schvalování jednotlivých typů. Dokonce by mělo dojít k situaci, kdy budou přípravu nových modelů ovlivňovat jeden předpis s požadavky na nové vozy i jiná regulace týkající se technických kontrol. Automobilový průmysl má ale práce nad hlavu i bez tohoto, proto argumentuje právě novou studií.

Zde je třeba zmínit, že ta se vůbec nevěnovala vlivu technických kontrol na životní prostředí. Řešila čistě vliv na bezpečnost a smrtelné nehody. Údaje z několika zemí ukazují, že zavedení technických kontrol či jejich zpřísnění mělo jen mírný vliv na počet smrtelných nehod.

Argumentace je tak v podstatě jednoduchá – s velkými náklady by se zavedlo něco, co přinese jen mizivý efekt. Průmysl tlačí i na to, aby se netvořily nové povinnosti v dalších předpisech. Když už to má být, ať je to součást jednoho balíku.

Studie také ukazuje, že auta jsou proti technickým kontrolám už nyní napřed. Umožňují přístup k řadě údajů, které se ale málokdy využívají. Oboru by pomohlo i to, kdyby se technické kontroly napříč Unií sladily.