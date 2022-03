Jeden z prototypů legendárního Bugatti EB110 GT se prodal za pořádný balík

V roce 1991 započala produkce Bugatti EB110. Vůz, který byl pojmenován na počest 110. výročí narození zakladatele značky Ettore Bugattiho, měl vrátit Bugatti zpátky na výsluní. Nestalo se tak. Bylo by však nefér vinit EB110, které bylo snad po všech stránkách naprosto skvělým supersportem. Bohužel se model EB110 narodil do špatné doby.

Co tedy stálo za neúspěchem Bugatti EB110? Třeba i to, že o rok později přišel neméně legendární McLaren F1, který v jízdních vlastnostech i prodejích konkurenta porazil. Na základě slabších prodejů a globální krize dělal tehdejší majitel Bugatti Romano Artioli zbrklé kroky. Mezi ně patřilo odkoupení značky Lotus. Plány s Lotusem však vzaly za své a Artioli skončil bez peněz. To znamenalo začátek konce pro celé Bugatti. Práva na značku Bugatti se nakonec podařilo v roce 1999 získat koncernu Volkswagen Group. Ale to už je jiný příběh.

I kvůli tomuto neúspěchu se za čtyři roky produkce povedlo vyrobit pouze 139 kusů modelů EB110. Bugatti EB110 bylo nabízeno ve dvou variantách - GT a SS. Model EB110 GT dosahoval výkonu 412 kW (560 koní) a točivého momentu 590 Nm. Silnější model EB110 SS byl o 150 kg lehčí než GT (1465 kg) a také se pyšnil větším výkonem - 450 kW (612 koní) a točivým momentem 650 Nm. Bugatti EB110 SS mohlo dosáhnout rychlosti až 351 km/h, což z něj v té chvíli dělalo nejrychlejší sériově vyráběný model.

Známá aukční společnost RM Sotheby’s nyní nabízela Bugatti EB110 GT Prototype. Jedná se o prototyp, který sloužil k prezentaci modelu jako takového. V době prodeje měl tento málo využívaný kus na tachometru pouhých 1095 km. Pod kapotou EB 110 GT Prototype je dvanáctiválcový motor o objemu 3,5 litru s šedesáti ventily a je přeplňovaný čtyřmi menšími turbodmychadly. Točivý moment motoru je v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou přenášen na všechna kola.

Model EB110 GT Prototype byl jako jeden z několika prototypů určených pro účely prezentací, nárazových a vývojových testů, vyroben v roce 1992. Konkrétní kus měl svoji premiéru na autosalonu v Bologni v témže roce. Po několika výstavách prošel v roce 1994 renovací v továrně Bugatti Blue. Po renovaci v roce 1994 došlo k účasti na dalších několika výstavách a poté model s číslem karoserie 39012 začal sloužit pro testování emisí. Na základě toho došlo u tohoto vozu ke změnám v oblasti motoru, výfukového systému a také u palivové nádrže.

O další dva roky později se EB110 GT Prototype dostal do Itálie, kde došlo k repasi motoru a přečalounění interiéru světle šedou barvou. Prototyp s číslem karoserie 39012 se nakonec vydražil za 2,1 milionů USD (48,6 milionů Kč). Šťastným majitelem tohoto velmi dobře opečovávaného modelu se nakonec stal sběratel vozů z Chicaga. Věříme, že o předchůdce Veyronu a Chironu bude postaráno stejně tak kvalitně, jako za dosavadních 30 let jeho existence.

Autor: Dominik Kovář