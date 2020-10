Jeden zajímavý autosalon se letos přece jen bude konat. Unikátní Milano Monza Motor Show

Pandemie koronaviru postihla mnohé obory, a to včetně světa automobilových výstav. Začalo to již na jaře, kdy jen krátce před svým zahájením byl zrušen letošní ženevský autosalon. A pokračovalo to i v následujících měsících, kdy byly postupně rušeny i další autosalony - v New Yorku, v Paříži nebo Los Angeles. Někteří organizátoři nejprve zkoušeli jen měnit termín své výstavy, nakonec ale letošní ročníky museli zcela rušit. Přece jen se však letos v Evropě bude konat jedna zajímavá autoshow, a to úplně nová!

Oficiálně se jmenuje Milano Monza Open Air Motor Show a poprvé jsme o ní slyšeli před rokem, kdy její pořadatelé dali najevo, že mají ambice se stát jakousi italskou alternativou k britskému Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Nejde tudíž o autosalon v tom klasickém slova smyslu, ale spíše o automobilovou přehlídku nabízející auta i v pohybu, právě doplněnou také o prezentační stánky jednotlivých značek.

Původně byl první ročník této autoshow MIMO naplánován na červen 2020, pandemie koronaviru ho ale odsunula až na podzim. Říjnový termín už se jeví jako konečný, akce se tak bude konat mezi čtvrtkem 29. října a nedělí 1. listopadu, a to v původně plánovaných lokacích, kterými jsou centrum Milána a prostory slavného okruhu Monza.

V Milánu, a to přímo na slavném Piazza Duomo a v jeho okolí, bude veřejnost moci zhlédnout výstavní stánky výrobců, ně nichž nemají chybět ani prototypy a další speciality. Potvrzena je přitom účast více než 50 společností, z automobilek nebudou chybět třeba značky Bugatti, Citroën, Cupra, Dacia, Dallara, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Porsche nebo třeba Škoda.

Navíc tu bude i možnost vyzkoušet vybrané elektromobily a plug-in hybridy, a to v okolí další neméně slavné milánské památky, Castello Sforzesco.

Druhá část autoshow se pak bude odehrávat přímo na okruhu Monza. Zde se návštěvníci mohou primárně těšit na prezentace automobilů přímo za jízdy, chybět nebudou ani okruhové jízdy pro automobilové kluby, sběratele i samotné automobilky. Odehraje se tu i nedělní závod Gran Prix Parco Valentino nebo čtvrteční noční přehlídka supersportů.

Pandemie koronaviru nicméně neovlivnila jen samotné datum akce, ale takové celkový charakter. Část na Monze měla být původně přístupná veřejnosti, nakonec však bude bohužel dostupná jen pro pozvané hosty. Naopak část v centru Milána bude veřejnosti přístupná zcela zdarma.

Organizátoři se pak snaží minimalizovat riziko šíření koronaviru, kterým Itálie byla na jaře silně postižena. Místo tradičních tištěných materiálů tak budou na každém stánku k dispozici QR kódy, pomocí nichž si návštěvníci budou moci stáhnout do mobilu všechny důležité informace o prezentovaných automobilech. Pořadatelé také upozorňují, že budou přísně hlídat nařízení o nošení roušek.