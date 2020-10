Týden rychlosti v Goodwoodu 2020 ve fotogalerii: Co nás na netradiční akci čeká?

Festival rychlosti v Goodwoodu je dnes už tradiční akce, která svým renomé v posledních letech předstihla i velké autosalony. Mnozí výrobci tak právě zde pravidelně představují své sportovní novinky. Podobně jako u jiných akcí tohoto druhu však ročník 2020 musel být zrušen, z důvodu pandemie koronaviru. Pořadatelé však přispěchali se zajímavou náhražkou.

Místo tradiční červencové akce se tak letos koná takzvaný Týden rychlosti v Goodwoodu (Goodwood SpeedWeek), pořádaný tento víkend jako náhrada nejen za goodwoodský Festival rychlosti, ale také za Goodwood Revival věnovaný historickým závodním vozidlům. Akce se sice koná přímo v Goodwoodu, na zdejší slavné trati, avšak bez přítomných návštěvníků. Ti mohou dění sledovat výhradně online, a to třeba pomocí přímého přenosu vysílaného skrze YouTube.

Internetoví diváci tak mohou i letos sledovat zajímavou směs rallyeových speciálů, formulových monopostů a dalších závodních aut, stejně jako novinky ze světa sportovních a supersportovních vozů, a to z různých historických období. Uvidí je přímo v pohybu, a to i během krátkých závodů.

Navzdory názvu jen třídenní akce, konaná od pátku 16. října do neděle 18. října, navíc oslaví i 50 let od prvního vítězství Porsche v Le Mans 70 let konání Formule 1. Land Rover zase připomíná letošních 50 let prvního Range Roveru. Pořadatelé tím chtějí zajistit, aby Goodwood letos nebyl zcela bez závodních aut, jak je v posledních letech zvykem.

Týden rychlosti v Goodwoodu navíc navzdory svému omezení se pro veřejnost výhradně do online světa přilákala množství automobilek, které se prezentují svými sportovními novinkami. Snad jen Volkswagen nakonec tento týden narychlo zrušil účast svého elektrického speciálu ID.R, kvůli opětovnému zrychlení šíření koronaviru nejen ve Velké Británii, ale v celé Evropě.

I přes neúčast Volkswagenu ID.R však milovníci rychlých elektromobilů budou mít během Goodwood Speed na co koukat. Lotus totiž vedle svých zhruba 50 historických vozidel veřejnosti vůbec poprvé ukazuje svůj elektrický hypersport Evija. V Goodwoodu jsou k vidění hned tři předsériové exempláře, jeden ve výrazné žluté Solaris a dva v „prototypové“ kamufláži odkazující černou a zlatou barvou na někdejší slavné závodní zbarvení monopostů Lotus.

„Goodwood je rychlá a plynulá trať s četnými vlnami na povrchu, a tak je to fantastický test a ukázka Evijy, protože je to typ prostředí, kde bude auto používat mnoho majitelů,“ říká k účasti v Goodwoodu Gavan Kershaw, ředitel Lotusu pro vlastnosti vozidel.

Elektromobilem se chlubí rovněž Ford, který v Goodwoodu vůbec poprvé v rámci Evropy prezentuje speciál Mustang Mach‑E 1400. Jedná se o unikátní showcar s výkonem přes 1.400 koní, který má přilákat pozornost k elektrickému crossoveru Mustang Mach-E.

Evropanům se pak vůbec poprvé představuje také Ford Mustang Mach 1, nová limitovaná edice prezentovaná jako nejlépe ovládaný Mustang, který se kdy na starém kontinentu prodával. Pohání jej speciálně nakalibrovaný pětilitrový vidlicový osmiválec o výkonu 338 kW kombinovaný se speciálním šestistupňovým manuálem Tremec (alternativně s desetistupňovým automatem), který doplňují nové aerodynamické prvky a specificky naladěné odpružení MagneRide.

K vidění je ale vícero aut s konvenčním pohonem. Toyota do Goodwoodu vyslala své závodní oddělení Gazoo Racing, které mimo jiné představuje unikátní hot hatch GR Yaris. Za jeho volant se přitom posadí přímo Elfyn Evans, rallyový závodník a člen továrního týmu Toyota, který aktuálně vévodí průběžnému pořadí šampionátu WRC.

Kdo by pak rád viděl něco speciálnějšího, je tu McLaren Elva ve zbarvení Gulf z dílny divize MSO (McLaren Special Operations), která se specializuje na individualizaci vzhledu aut z Wokingu. V tomto případě speedster poháněný čtyřlitrovým osmiválcem o výkonu 599 kW využívá ikonické modro-oranžové kombinace, která se kdysi objevovala i na McLarenu F1 GTR. Britská automobilka zahájila nové partnerství s Gulfem, které přímo umožňuje objednat si toto zbarvení skrze MSO.