Jediný elektromobil na Antarktidě musel být upraven, může za to oteplování

Jméno Venturi je vám jistě alespoň trochu povědomé. Skupina Venturi o sobě na svých webových stránkách říká, že se specializuje na návrhy a výrobu vysoce výkonných elektrických vozidel. Zmiňuje svůj podíl ve formuli E, světové rekordy a výjimečné schopnosti vlastních výtvorů, ať už mají dvě kola nebo čtyři. A přitom produkt, o kterém je nyní řeč, nesplňuje krom elektrického pohonu v podstatě nic.

Máme na mysli Venturi Antarctica, elektrické průzkumné vozidlo, které bylo v prosinci 2021 přiděleno do služeb výzkumné stanici Princess Elisabeth Antarctica. Abychom vozítku nekřivdili, jeden rekord přeci jen na kontě má. Údajně jde o první elektrické průzkumné vozidlo vůbec. Nyní se po dvou letech provozu Venturi Antarctica dočkalo několika technických vylepšení.

Venturi Antarctica bylo původně navrženo tak, aby optimálně fungovalo v teplotách až do -50°C, nicméně stávající teploty na Antarktidě jsou podstatně vyšší a pohybují se okolo -10°C. To s sebou přineslo několik komplikací, které tým z Venturi přijel řešit v závěru loňského roku. Úpravy by v této fázi měly být především preventivní, pro případ provozu Antarcticy v teplotách blížících se 0°C.

Teplejší než zamýšlené teploty mohou vyústit ve sníh lepící se do ozubených kol pohánějících pásy Antarcticy, kde je následně stlačen, ztvrdne a způsobuje vibrace. Vývojové oddělení Venturi v Monaku proto připravilo nová ozubená kola, která navíc vybavilo středovým kuželem z materiálu, k němuž by se sníh lepit neměl – tento kužel pak má pomoci s rozbíjením sněhu. Bonusem je, že nová ozubená kola ušetří celkem 22 kilogramů hmotnosti.

Původně předpokládané teploty hluboko pod bodem mrazu dostačovaly k chlazení komponent ve spodním rámu. Venturi nezmiňuje přesně jakých, ale můžeme předpokládat, že jde v první řadě o chlazení součástí pohonné soustavy. Vyšší teploty však k chlazení nedostačují, takže byl nainstalován systém chlazení vzduch-kapalina, aby bylo zamezeno riziku přehřátí.

Třetí a neméně důležitou úpravou je chlazení prostoru pro posádku. Na přímém, silném slunci se bohatě prosklená kabina chová jako skleník a rychle se zahřívá. Do přední části vozidla proto byla zapracována dvojice přívodů vzduchu, který je následně vháněn do kabiny malými elektromotorky. To prý dostačuje k udržení komfortní teploty uvnitř.