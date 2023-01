Jediný svého druhu. Mercedes-AMG One s motorem F1 už se nikdy nebude opakovat

Více než pět let vleklých problémů je u konce a Mercedes konečně začal dodávat první kusy nekompromisního modelu AMG One. Bezprecedentně homologovaná specialita vyšla na více než 60 milionů Kč, přesto se všech 275 kusů výroby bleskově vyprodalo. Hodnota okamžitě poroste vlivem kombinace extrémní techniky vzdávající hold spalovacím motorům.

Podélně uložený hybridní šestiválec o objemu 1,6 litru točí v omezovači až 11 tisíc otáček, což správně připomíná Formuli 1. Vývoj brutálního pohonu kopíroval zkušenosti z královského motoristického sportu, proto se uvedení do provozu o roky zpozdilo. Inženýři Mercedesu sami přiznali, že civilizovat techniku F1 bylo skoro nad jejich síly, příště by si stejný projekt daleko pečlivěji rozmysleli. „Je to nejzvláštnější vůz, jaký jsme kdy realizovali spolu s AMG a našimi partnery ve Formuli 1,“ podotkl Steffen Jastrow z nejvyšší pozice vývoje.

Video se připravuje ...

Ředitel vývojového střediska vidí One jako poslední automobil svého druhu. „Myslím, že to je jednorázový projekt. Podle mě žádný nástupce nebude. Ne v definici, kterou jsme vytvořili,“ uvedl Jastrow. Sdělením narážel na obrovské problémy s homologačními předpisy a emisemi u více než tisícikoňového hybridu.

Zpřísněné požadavky na měřené hodnoty jsou důvodem, proč AMG One zůstane svatým grálem bez přímého následníka hypersportovního trůnu. Vývojáři se shodují, že teoretický nástupce dvoumístné rakety na benzín bude plně elektrický, pokud vznikne. Jastrow do budoucna nevyloučil nový hypersport, ale zatím nic takového v AMG neplánují. Naopak zcela kategoricky odmítnul možnost jednou postavit další unikát poháněný motorem F1.

Limitovaný Mercedes vznikl na poslední možnou chvíli. Jastrow přepočítal šediny, přehlédl letité trable s uvedením One do provozu a racionálně uznal, že ve Stuttgartu došlo k využití úplně posledních šancí přenést techniku formulí do sériového vozu. Podle jeho slov se sladění spolehlivosti a ekologie vysokootáčkového šestiválce už nikdy nebude opakovat. Skličující normy nahrávají plnohodnotným elektromobilům, které umí být potenciálně rychlejší než One, ale na úkor jízdního zážitku a charakteru.