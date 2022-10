O vítězi nebyl pochyb. Mercedes-AMG One si ve sprintu hravě poradil se slabším AMG

The ONE kind of experience. Tímto sloganem začíná nejnovější video od Mercedes-AMG. Ve videu se proti sobě postaví hypercar s technikou z formule 1 - Mercedes-AMG One a Mercedes-AMG GT Black Series. Při vší úctě ke skvělému modelu GT Black Series, souboj ve sprintu na 1000 metrů má předem jasného vítěze.

Mercedes-AMG One je výsledkem snahy dostat do silničního provozu motor z formule 1. Na začátku skvělá představa, která se postupem času proměnila ve velmi náročný úkol. Od prvního představení modelu uběhlo pět let a teprve letos se začaly dodávat první kusy z celkového počtu 275 plánovaných vozů pro zákazníky.

Pod kapotou modelu One hřímá skutečně motor z formule 1. Jedná se o vidlicový šestiválec s objemem 1,6 litru, který dodává výkon 422 kW. V kombinaci se čtyřmi elektromotory se dostaneme na systémový výkon dosahující 782 kW, tedy 1064 koní. Pro souboj ve sprintu jsou důležité údaje o zrychlení. Na papíře má One zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,9 vteřiny, na 200 km/h se dostane za rovných 7 vteřin, třístovka padne za 15,6 vteřiny a maximální rychlost činí 352 km/h.

Video se připravuje ...

Mercedes-AMG GT Black Series je poháněn známým 4,0litrovým dvakrát přeplňovaným vidlicovým osmiválcem, který vozu pomáhá k celkovému výkonu 530 kW (720 k) s točivým momentem 800 Nm. Z 0 na 100 km/h se GT Black Series dostane za 3,1 vteřiny, zatímco dvoustovku pokoří za 9 vteřin. Maximální rychlost se díky omezovači zastaví na 325 km/h.

Za volant AMG One se posadil profesionální jezdec AMG Performance Nico Bastian, zatímco GT Black Series řídil pětinásobný šampion DTM Bernd Schneider. Bernd Schneider před startem prohlašoval, že nerad prohrává. Možná ale sám tak trochu tušil, že na výkonnější AMG One ve sprintu stačit nebude.

Souboj nakonec opravdu dopadl vcelku jednoznačně. AMG One při pokoření hranice dosáhlo rychlosti 315 km/h, zatímco AMG GT Black Series se při stejné vzdálenosti dostalo na 270 km/h.

Cílem Mercedesu určitě nebylo dehonestovat jinak úžasný model GT Black Series, na což je ve videu poukázáno. Mercedes-AMG GT Black Series je naprosto úžasný automobil, ale Mercedes AMG-One je z pohledu výkonu na zcela jiném levelu. Už se těšíme, jaký čas zajede na Nürburgringu! Pokud se tam tedy objeví…