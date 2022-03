Jeep poprvé ukázal své elektrické SUV, dorazit má příští rok

Společnost Stellantis se během včerejší prezentace pochlubila svými plány a vizemi na další elektrifikaci modelové nabídky, díky čemuž by měla v roce 2030 nabízet v rámci svých značek až 75 různých bateriových elektrických vozidel na různých trzích světa.

Elektrifikaci se přitom nevyhne ani značka Jeep, jejíž první čistě elektrický model by měl dorazit na evropské trhy již v příštím roce. Automobilka sice k novince neprozradila žádné technické informace, nabídla ovšem první dvě ukázky, na kterých můžeme vidět příď a záď chystaného modelu.

Vůz se drží klasických stylistických prvků značky, takže nechybí lehce vytažené blatníky, důrazné prolisy nebo tradiční oplastování spodních částí karoserie. Vpředu vidíme charakteristickou mřížku Jeep se sedmi sloty, které jsou však uzavřeny. V jednom z nich navíc můžeme vidět modré písmenko e, které je charakteristickým symbolem pro elektrifikované modely značky.

Za zmínku stojí také dělené přední světlomety, zatímco grafika zadních světel už více odpovídá charakteristice značky. Celkově vzato se pak očekává, že nový model bude spíše na silnice a do města zaměřeným stylovým crossoverem.

Technickým základem vozu by se mohla stát nová elektrická platforma STLA, respektive její menší verze STLA Small, její uvedení je však podle některých zdrojů stále vzdálené ještě několik let. Podle kolegů z Carscoops tak existuje jistá šance, že by nový model mohl být postaven na upravené platformě e-CMP, ještě z dílny PSA, na které stojí i Peugeot e-208 nebo Opel Corsa-e.

Oba výše zmíněné vozy jsou ovšem dostupné pouze s pohonem předních kol, což by ale u menšího městského crossoveru neměl být takový problém. Jeep navíc počítá s tím, že do roku 2024 uveden na trh ještě další dva elektrické modely – klasický offroad a lifestylové rodinné SUV.

Kromě ukázky prvního elektrického modelu Jeep ovšem společnost Stellantis zveřejnila také další dvě ukázky čistě elektrického pick-upu RAM. Tentokrát jde sice jen o skici, celkem jasně ale naznačují důraz na svalnatě vytažené lemy podběhů v kombinaci s civilně pojatou kabinou, která připomíná spíše osobní model.

Zajímavým prvkem je grafika světel denního svícení, která se lehce odlišuje od první ukázky. Skica dále ukazuje svítící logo značky v masce nebo výrazné zadní LED svítilny, přičemž i zadní logo RAM se zdá být také nasvícené.

K elektrickému pick-upu, který se postaví stále sílící konkurenci, zatím CEO Stellantis Carlos Tavares nenabídl mnoho konkrétních informací. Mělo by se však jednat o full-size truck, postavený na rámové platformě Stellantis, a na trh by se měl dostat v roce 2024. Tavares přitom naznačil, že by měl elektrický RAM nabídnout lepší parametry, než většina konkurence.