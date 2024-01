Jeep poutá na svůj první velký elektromobil, slibuje ohromnou rychlost

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Americká automobilka Jeep má už nějakou dobu v nabídce elektrický avenger, ovšem ten je podle řady škarohlídů spíš peugeotem, je mrňavý a navíc nemá pohon všech kol. Druhý elektrický model značky by to měl napravit – jmenuje se Wagoneer S.

Jeep na něj zveřejnil dvě upoutávky, fotografii a video. Ukazují nové pojetí tradičních sedmi otvorů v masce chladiče – jsou samozřejmě zaslepené, ale zato hezky nasvícené a tvoří spojení mezi předními světlomety. Podobná linka by měla být mezi zadními světly.

Vůz bude i velmi rychlý. „Není to zajímavé, že některé z těch nejkrásnějších věcí na světě také patří k těm nejrychlejším?“ táže se automobilka ve videu, zobrazujícím blesk či geparda. „Jejich skutečnou krásu uvidíme, jen když se nám poštěstí je zpomalit. Nyní jsme však vytvořili něco dechberoucího, co ale nemusíte zpomalovat, abyste si to užili. Stačí se usadit,“ dodává automobilka.

Tato slova odkazují k základním parametrům elektrického wagoneeru, které Jeep také zveřejnil. Vůz má mít 600 hp (447 kW, 608 PS) a má zvládnout zrychlit na „americkou stovku“ 60 mph (97 km/h) za 3,5 sekundy.

Vůz „je součástí globální iniciativy značky Jeep v oblasti elektrifikace a transformace 4xe na nové 4x4“, uvádí tisková zpráva. Co to konkrétně bude znamenat, jakým způsobem bude mít wagoneer S řešen pohon všech kol, se zatím musíme nechat překvapit.

Nejpravděpodobnější jsou elektromotory na obou nápravách; kolik jich bude a zda budou mít možnost třeba nějakého redukčního převodu, zatím není jasné. Více se určitě dozvíme ještě letos, wagoneer S má být v USA v prodej od podzimu letošního roku.