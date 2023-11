TEST Jeep Avenger EV – Po stopách vážených porotců

Jeep Avenger má vážně přitažlivý vzhled v celku i detailech, opravdu mě baví svými jízdními vlastnostmi, hezky svítí a dá se vzít i do lehkého terénu, máte-li na to pneumatiky. Jenže jeho interiér trpí na řadu drobných ergonomických nedostatků, které se často připomínají, zejména trávíte-li za volantem víc času. Hledání důvodů, proč ho porotci Evropského auta roku zvolili vítězem, tak není jednoduché.

Ještě jeden detail si k blinkrům neodpustím – jejich zvuk v interiéru. To, co slyšíte ve videu, je právě on – připomíná beat, který by klidně mohl posloužit jako základ nějaké elektronické hudbě.

Je výrazný svým vlastním způsobem – hranatou přídí, která za určitého nasvícení působí, jako by vůbec neměla světlomety, tradičními sedmi otvory v masce chladiče (ty jsou u elektrické verze sice zaslepené, ale to nevadí) či rozkročeně působící zádí.

Jenže mezi finalisty byly elektromobily čtyři, takže i pokud by to poslední byla pravda, mohl zvítězit Volkswagen ID. Buzz , Nissan Ariya nebo třeba dvojčata Subaru Solterra/Toyota bZ4X. Nestalo se tak – vyhrál mrňavý jeep, který nemá čtyřkolku, zas tak daleko nedojede a čtyři dospělí se do něj taky nevejdou.

Když porotci v lednu letošního roku poprvé v historii vyhlásili Evropským autem roku 2023 model značky Jeep, nejeden automobilový fanoušek zdvihl obočí. Ti škodolibější říkali, že to přece je ve skutečnosti peugeot, že to je mrňavá elektrika, která se skutečnými jeepy má společné možná tak logo, nebo že v dnešní době z politických důvodů nesmí vyhrát nic jiného než elektromobil.

Motor, jízdní vlastnosti

Budu úspěšnější, když se rozjedu? Mačkám startovací tlačítko – stejně jako u ostatních malých aut koncernu Stellantis ho spolu s brzdovým pedálem musím držet tak dlouho, dokud se na přístrojovém štítu nezobrazí nápis „Ready“, neboť když ho pustím dřív, vůz nenastartuje – natahuji se k tlačítku D/B a vyrážím.

Díky malým rozměrům a na elektromobil taky poměrně nízké hmotnosti je avenger příjemně agilní, a to už v nízkých rychlostech. Městem se proplétá přesně tak hbitě, jak od auta tohoto typu člověk očekává, a velmi užitečný je také bryskní odpich ze semaforů, daný elektrickým pohonem, třeba pokud těsně za křižovatkou potřebujete do jiného pruhu. Zároveň je ale odpružení avengeru poměrně tuhé, takže nerovnosti pražských ulic jsou cítit možná až moc.

Tužší naladění podvozku, velmi blízko hranici nepohodlnosti, je ovšem k užitku, jakmile z města vyjedete někam, kde jsou zatáčky. V těch se totiž avengeru opravdu líbí – rychle reaguje na pohyby volantu, i na zimních pneumatikách dlouho odolává nedotáčivosti a skvěle a sebejistě drží stopu.

Odpružení je, v rámci své třídy, odolné přílišným bočním náklonům a na změny v povrchu vozovky, stejně jako na přenosy hmotnosti v rámci pohybů karoserie, reaguje rychle a přesně. Jeep to navíc ani u nejvyšší výbavy nepřehnal s průměrem disků, takže nejsou nadměrně těžké a práci odpružení neztěžují.

Jeep Avenger EV

Navzdory tomu, že avenger nevznikal pro svižnou jízdu zatáčkami, je v něm svižná jízda zatáčkami nejen možná, ale i docela zábavná. Limituje ji samozřejmě boční vedení sedaček, ale i to je o chloupek efektivnější, než by se mohlo zdát na první pohled.

Příležitostí k protáhnutí nabídne dost

Problematické není ani delší cestování – ale to do značné míry i proto, že budete mít celkem dost příležitostí se protáhnout při nabíjení. Ukazatel dojezdu avengeru sice klidně ukáže dojezd 370 km na 93 % baterie, ale že byste tolik skutečně ujeli, chcete-li jet svižně, si nechte zdát. Po 214 kilometrech, z nichž jen asi třetina byla po dálnici, stavím u nabíječky s dojezdem 30 km, průměrnou spotřebou 20,1 kWh/100 km a devíti zbývajícími procenty v baterii.

Jeep Avenger EV

Avenger má zvládnout až 100kW nabíjení, ale tohle je padesátikilowattový stojan; k další, silnější přípojce na trase už bych nedojel. Půlhodina nabíjení tedy z 9 % udělala 54 a dobila 23,6 kWh, což už bude stačit na to, abych dojel na chalupu v Jeseníkách. „Sice je to do kopce, ale po dálnici už nepojedu,“ říkám si, když vracím zástrčku do stojanu.

Ovšem, člověk míní a výborné jízdní vlastnosti avengeru mění – vážně mě baví s ním jezdit svižně. Takže v Uničově radši znova stavím na deset minut, při kterých do baterie „došťouchnu“ ještě necelých 8 kWh. Zpětně si říkám, že bych to možná ani dělat nemusel, možná by stačilo jet zvolna a zvládl bych to až k zásuvce na dvorku, jenže už byla tma, o předchozí noci jsem toho moc nenaspal, začínala se dostavovat únava a já se chtěl hlavně protáhnout. Nevyužít těch deset minut k nabíjení by byla škoda.

Zároveň při jízdě ve tmě získávám dva podstatné poznatky. Jednak, LEDkové světlomety s manuálně nastavitelným sklonem svítí opravdu krásně. A jednak, v zrcátkách jsou z pozice řidiče viditelné boční blinkry. Bohužel intenzita jejich blikání řidičovým směrem je příliš velká a ten levý mě tak oslňuje, kdykoliv se podívám do zrcátka.

Jeep Avenger EV

Cestou zpátky zkouším jet „na spotřebu“ – co nejplynuleji, ale aniž bych byl brzdou provozu. Hojně využívám režim B na voliči převodovky pro rekuperaci při jízdě z kopce a dálnici se vyhýbám až kousek za Vysoké Mýto. Pravda, chalupa je o pár set metrů nad mořem výš, což samozřejmě pomohlo, a s výsledkem jsem veskrze spokojen – 13,7 kWh/100 km těsně před nájezdem na D35. Dalších 26 ujetých kilometrů k nabíječce u obchodního centra v Hradci Králové ovšem stahuje dojezd ze 190 na 118 km. Připojuji kabel a vydávám se na nákup.

Po čtyřiceti minutách jsem na 83 % baterie s dojezdem 330 km. „To musí stačit domů a ráno do redakce,“ říkám si, když na dálnici nastavuji tempomat lehce nad dovolenou stotřicítku. Když dálnice končí, jsem zpátky na 36 % a po ujetých 100 km mám dojezd jen 132 km. Průměrná spotřeba této jízdy po dálnici byla 24,3 kWh/100 km.

Že avenger není dálniční elektromobil, jsem tak nějak tušil už předem. Ani tak ale nelze věřit katalogové hodnotě dojezdu 390–400 km; vezmu-li v potaz celkový průměr spotřeby 18,2 kWh/100 km, na využitelnou kapacitu baterie 51 kWh bych zvládl ujet nanejvýš 280 km. Na druhou stranu, průměr mi zásadně zvýšila dálnice – po městě se dá jet s průměrem do 14 kWh/100 km, takže dokud se dálnicím budete vyhýbat, nebude problém se dostat i pod katalogových 15,4–15,9 kWh/100 km a můžete zvládnout na jedno nabití i 360 km.

Mimo asfalt není marný, má-li na to pneumatiky

Třebaže je městským elektromobilem s pohonem jen jedné nápravy, avenger hrdě nosí logo Jeepu – značky, která si své jméno vybudovala na terénních autech. Ne že by si někdo kupoval avenger, aby s ním jezdil pravidelně do terénu, ale dvousetmilimetrová světlá výška není bídná v rámci svého segmentu, takže by měl zvládat i trochu drsnější polní cestu.

Velmi lehce jsem ho tedy vzal i mimo asfalt. Schopnosti na nezpevněném povrchu tady určují hlavně pneumatiky a elektronika, která v rámci standardně dodávaného systému Selec-Terrain nabídne jízdní režimy pro bláto, písek a sníh nad rámec běžného normalu, Sportu a Eco. To znamená, že dokud vaše pneumatiky budou mít nějaký vzorek, který z hlediska jízdy mimo asfalt stojí za řeč, můžete se dostat i docela daleko.

Jeep Avenger EV

Drobný problém je, že v rozměru 215/55 R18, který obouvá vrcholová verze avengeru Summit, pneumatiky třídy All-Terrain v českých e-shopech v podstatě neexistují. U menších sedmnáctek, které ceník uvádí u výbav Longitude a Altitude, už je ale výběr docela dobrý.